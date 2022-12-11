Yarın saat 09.00'da 350 TL'den 19 bin TL'ye kadar destek ödemesi hesaba yatıyor! Vatandaş dört köşe oldu!

Vatandaş dört köşe oldu! Yarın saat 09.00'da 350 TL'den 19 bin TL'ye kadar destek ödemesi hesaba yatıyor! Bu ailelerin yaşadıkları sıkıntıların bira olsun giderilmesi için onlara çeşitli yardımlar yapılmaya başlandı. Bu yardımlar devlet eliyle yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Programı kapsamında çeşitli ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerle ilgili sürekli olarak güncelleme yapılarak yardımlar aralıksız sürdürülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Zamları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detayları şu şekilde:

· Başlangıçta 450 TL - 650 TL olan ödemler 850 TL - 1.250 TL' ye yükseltildi.

· Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin iaylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

· Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanacak. Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL'ye kadar). Öte yandan hali hazırda Elektrik Tüketim Desteğimiz de devam ediyor.

· Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de 415- 1.150 TL ‘den 900 TL - 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

· Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.

· Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre aile destekleri yapılmaya devam edecek.

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