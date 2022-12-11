Gece açıklandı! Emekliler kredi ve kredi kartı borçlarını kapatıyor! 100.000 TL veriliyor!

100.000 TL veriliyor! Gece açıklandı! Emekliler kredi ve kredi kartı borçlarını kapatıyor! Bu kredi seçenekleri arasında emeklileri rahatlatacak ve onların ihtiyaçlarını giderecek birçok kredi seçeneği mevcuttur. Emekli olanlar aldıkları maaşlarla yatırım yapamadıkları ve ihtiyaçlarını gideremedikleri için bazı özel kredilere ihtiyaçları oluyor. Bu konuda kredi almak için bankalara başvuran emeklilere çeşitli seçenekler sunuluyor.

Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Emekli olup borcu olanlar bunun için çeşitli çareler bulmak için çeşitli seçenekleri düşünebilirler Bu seçenekler arasında borç kapatma kredisi almak oldukça uygun bir seçenektir. Bu seçeneğin seçilmek istenmesinin sebepleri arasında uygun faiz oranları ile alınıyor olmasıdır.

Bu faiz oranları ile alınan kredi ile büyün diğer bankalardaki borçlar tek çatı altında toplanmaktadır. Diğer bankalardan alınan bu borçlar tek bankanın borcu olarak ödenemeye başlayacaktır. Borç kapatma kredisi almak isteyenler bunun için önce borçlarını hangi bankaya taşıyacaklarını belirlemek zorundadır. Ardından da bu banka üzerinden yapılandırma yaparak ödeme seçeneklerini belirleyebilirler.

İş Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Veriyor

Borçların tamamını İş Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası taşıyan gene borçların tek çatı altında daha düşük faizle yapılandırılmasını sağlıyor.

Borç yapılandırması gerçekleştirmek isteyen müşteriler 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullandıklarında uygulanacak en uzun vade süreci 36 ay olacak.

Eğer müşteriler borçlarını kapamak amacıyla 50.001 TL'den çok 100.000 TL'den az bir miktarda kredi kullanmak isterlerse banka 24 ay vade olanağıyla talep edilen krediyi verir.

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