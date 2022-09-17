Yarın KPSS Saat Kaçta Olacak, Genel Kültür Oturumu Ne Zaman Yapılacak?

Milyonlarca öğrenci KPSS genel yetenek genel kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı için merak ve heyecan içerisinde bekleyişini sürdürüyor. KPSS lisans sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ve yarın yani 18 Eylül pazar gününde yapılacak. Pek çok kişi “KPSS saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?” şeklinde önemli bir soruyu sınav öncesinde arattı. Sınav başlamadan bir gün önce adaylar “KPSS yarın saat kaçta başlayacak?” sorusunun yanıt aradı ve konu hakkında detayları araştırdı. Sizler için haberimizin devamında 2022 KPSS lisans sınavı sınav yerleri ve sınav saati ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Yaklaşık bir ay önce gerçekleşen KPSS, soruların çalındığı iddiası ile iptal edilmiş ve KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihini ertelenmişti. Sınavın yeni tarihi 18 Eylül olarak açıklanırken KPSS lisans sınavının ertelenmesi ise gündemin en çok konuşulan konular arasında yer almıştır. Yeni tarihlerin ÖSYM tarafından açıklanması sonrasında ertelenen sınava girmek için pek çok aday araştırma yaparak sınava çalışmaya devam etti. Yarın sabah düzenlenecek olan KPSS başvuruları 1 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. “Peki KPSS sınavı kaç dakika sürüyor, KPSS sınavı kaçta başlayacak, kaçta bitecek?” işte ÖSYM tarafından duyurusu gerçekleşen KPSS sınav takvimi ve merak edilen bilgiler...

Zorlu sınav yarın 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak ve 2022 KPSS lisans sınavının genel kültür ve genel yetenek oturumu gerçekleşecek. Toplamda 130 dakika süreceği açıklanan sınavın sabah saat 10.15'te başlayacağı ve 120 sorunun sorulacağı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan eğitim bilimleri oturumu için ise adaylara 80 soruyu yöneltilirken 100 dakika süre verileceği bilgisi açıklandı. Eğitim bilimleri oturumunun ise saat 14.45'te başlayacağı öğrenilirken milyonlarca aday heyecanlı bir şekilde sınav gününü bekliyor.

Uygulanacak olan KPSS 2022 lisans genel kültür ve genel yetenek oturumu için adaylar 18 Eylül 2022 tarihinde saat sabah 10.00’dan sonra sınav binalarına giremeyecektir. Diğer taraftan yine 18 Eylül 2022 gününde uygulanacak olan KPSS eğitim bilimleri lisans oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacağı öğrenildi.

ÖSYM yönetim kurulu tarafından açıklanan bilgilere göre 18 Eylül 2022 tarihinde 2022 KPSS lisans sınavının genel kültür eğitim bilimleri ve genel yetenek oturumlarının yapılacağı açıklandı ve 24 25 Eylül 2022 tarihlerinde ise 2022 KPSS alan bilgisi oturumlarının gerçekleşeceği yönünde ifadeler kullanıldı. Diğer taraftan 2022 KPSS ön lisans sınavının ise 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşeceği yönünde bilgiler paylaşıldı. Peki KPSS giriş yerleri neresidir, nasıl öğrenilir?

KPSS sınav giriş belgeleri sınava girecek olan adayların merakla beklediği bir diğer konu olarak gündemde yer alıyordu. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde erişime açılan KPSS giriş yerleri dikkat çekmişti. Bugün ise KPSS alan bilgisi oturumu için sınav giriş yerlerinin yayınlanması sonrasında sınava giriş belgesini almak isteyen adayların sınav merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından ulaşacağı belirtildi. 18 Eylül 2022 pazar gününde gerçekleşecek olan KPSS 1. oturumunun saat sabah 10.15'te başlayacağı açıklanırken adayların ise daha önceden yerlerini almasının gerekliliği hakkında ifadeler kullanıldı.

Yarın sınava girecek olan adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2022 KPSS sınav giriş belgelerini alabileceği açıklandı.