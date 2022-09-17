PTT TC Kimlik Numarasını Gişe Personeline Gösteren Kişilere 40.000 TL Ödeme Yapıyor ...

PTT son zamanlarda yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken yeni yapmış olduğu kredi kampanyasında kişilerin t.c kimlik numaralarına göre 40.000 TL'ye kadar limitler oluşturarak Kredi vereceğini açıkladı. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularında bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde destek ödemesi verilecek ve onaylanan bu kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını PTT şubeleri üzerinden yapmaları durumunda hemen sonuç verilecek ve bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapmış olduğunuz kredi onayı verilirse hemen gişe personeli yardımıyla birlikte Kredi kullanmış olacaksınız.

PTT bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde destek ödemeleri vereceğini açıkladı. PTT bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen kişiler aynı gün içinde destek ödemelerini almak için kredi başvurusunda bulunması gerekiyor ve Banka kredi sicili uygun olması durumunda PTT ile birlikte anlaşma yapan aktif Bank üzerinden kredi kullanmış oluyor.

PTT üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için şubelere gitmeden hemen işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz sms kredi servisini kullanabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderebilir ve PTT üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen görebilirsiniz.