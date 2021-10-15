Yargı Dizisinin Başarısının Sırrı Ortaya Çıktı

1. sezonu ile Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yargı isimli televizyon projesi ilk bölümüyle izleyici kitlesinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Rakiplerini geride bırakan ve öne çıkarak yayın hayatına devam eden televizyon dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı iki isim başrollerde bulunmakta. İki ünlü oyuncu rollerine çok yakışıyor ve ekran uyumları ile de beğeni toplamakta. Ünlü ikili Aşk 101 dizisinde de partner olmuş ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Yüksek enerjili bir şekilde performans sergileyen oyuncular dizinin öne çıkmasında etkili olarak görüldü.

İki oyuncunun hayranları da sergilenen performanslardan ve yeni rollerden oldukça memnun. Pazar akşamlarında yayın hayatına devam eden ve bir hukuk dizisi olarak seyirci karşısına çıkan dizi, en çok izlenen ikinci yapım olarak yayın hayatına devam ediyor. Teşkilat isimli sevilen dizi ile yarışan Yargı, ilgi çekici hikayesi ile de izlenmekte.

Geçtiğimiz sezonda Teşkilat dizisinden ekranlara getirilmesi ile birlikte pek çok dizi yayın hayatına son vermiş ve final yaparak hayranlarına veda etme durumunda kalmıştı. Ajan hikayelerinin anlatıldığı ve aksiyon dolu sahnelerin dikkat çektiği TRT 1 dizisi Teşkilat, Yargı ile rekabet ediyor yaşanacak gelişmeler merak ediyor.

Hukuk temalı olarak izleyici karşısına çıkan Yargı isimli televizyon dizisi projesinin senaryosunu 2 senelik bir emeğin ürünü olarak hazırlandığı biliniyordu. Oyuncuların güçlü performansları ve dizinin çekimleri de izlenme oranlarının artmasındaki başarı olarak görülürken hikayenin akışı da her yeni bölümde gelişiyor ve katilin kim olduğunu bulmak zorlaşıyor.

Senaryo içerisinde Türk sinemasının izlerini taşıması beğeni toplarken entellektüel bir hikaye yaratması ile de izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Her iki konuda denge kurarak yayın hayatına devam eden başarılı proje bu sebeple Teşkilat isimli dizi ile zirve yarışını sürdürüyor ve yüksek reyting oranları alıyor.