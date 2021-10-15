3 Banka düşen faiz sonrası Duyuru Yaptı, 0.77 Faiz Oranları ile Kredi Dönemi Başlıyor, İhtiyaç Kredisi Olarak Verilecek

Son dakika haberi olarak bankalardan yeni bir kampanya duyurusu geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 0.77 faizli kredi kampanyası başlayacak. Bankalar özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan kişilere, 20.000 TL'ye kadar bu kredi kampanyasını başlatacak. Bankalar tarafından bu kampanyaların duyurusu ise önümüzdeki ay olacak. Başvuru yapmak isteyenler, uygun faizlerle bu kredileri 36 ay vadeye kadar alabilecekler. 0.77 faiz oranı ile kredi almak istiyorsanız, banka kredi notunuzun ve kredi sicilinizin temiz olması gerekmektedir. Bankalar verecekleri bu krediler için ayrıca şartları da belirlediler.

Başvuru yapacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile kredi alabilmeleri için banka kredi sicilinin temiz olması gerektiğini söylediler. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan, 18 yaşından büyük, sigortalı çalışan, esnaf olan veya emekli olan kişiler bu kredileri alabilecekler. Özellikle emekli olan kişiler, kamu bankalarından maaş almaları da gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler, üstelik şubelere gitmeden internet üzerinden hemen işlem yapacaklar.

0.77 Faizli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Bankalardan kredi alacak kişiler, 0.77 faiz oranı ile işlem yapmak istiyorsa, başvuru yapmak için bankaların internet sitelerine giriş yapacaklardır. Buradan başvuru formunu doldurup hemen kredi sonucunuzu öğreneceksiniz. Başvuru formunda kimlik numaranız, cep telefonunuz, aylık geliriniz gibi bilgileri eksiksiz girmeniz gerekiyor. Kişilerin kredi başvuruları sonuçları, bu bilgilere göre verilecektir. Uygun kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca daha önce bankalarda sıkıntı yaşamamış olması durumunda onay alabileceklerdir.

Güncel Faiz Oranları Nedir?

Yukarıda belirtilen kampanya Ağustos ayı içinde yapılacağı düşünülüyor. Başvuru yapacak olan kişiler, bankaların bu kampanyası onay aldıktan sonra hemen internet üzerinden başvuru yapabilecekler. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi alacak kişiler, şu an için bankanın uyguladığı güncel kredi kampanyasından faydalanacaklardır. Kendi bankasından maaş alan kişilere ayrı faiz oranları sunan bu bankalar 200000 TL'ye kadar müşterilerine uygun faizli kredi imkanı sunmaktadır. Başvurular özellikle maaş alan kişilerin internet bankacılığı üzerinden de yapıldığını söyleyebiliriz. Banka hesabı olan kişilerde başvuru yaparak internet üzerinden hemen onaylanan kredilerini hesaba atabileceklerdir.