Yargı Dizisinde Evlilik Kararı Dikkat Çekti!

2 senelik bir çalışma sonucunda ekranlara getirilen Yargı isimli televizyon dizisi projesi Pazar akşamlarının birincisi haline geldi. Güzel bir başlangıç yakalayan ve sonraki bölümlerde de bu başarısını devam ettiren başarılı yapım, her yeni bölümü ile adından söz ettiriyor. Sema Ergenekon’un hikayesini yazdığı projenin ekibi kutlama yemeğinde bir araya geldi de nasıl kenetlendikleri gözler önüne serildi.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin ekibi ilerleyen haftalarda birinciliğin en önemli adayı olarak görülüyor. Yargı, TRT 1 dizisi olan Teşkilat ile yarışıyor ve seyirci kitlesi de tercih yapmakta zorlanıyordu. Çok iyi bir senaryosu bulunan Kanal D, Yargı’yı ekranlara taşıması ile başarıyı yakaladı.

Senarist Sema Ergenekon'un avukat ve hakimler ile görüşme süreci ve dava izleme süreci sonunda hazırladığı senaryoya duyulan güvenin çok yüksek olması projenin izlenme oranını arttırıyor. Sevilen yapımın 7. yeni bölümü ise heyecan içerisinde bekleniyor ve yeni gelişmeler ilgi çekiyor. Çok iyi bir çıkış yakalayan dizide Ceylin ile Ilgaz karakterlerinin evlilik kararı almasına herkesi şaşırtan bir gelişme olarak görüldü. İkilinin evlilik kararı alması sonrasında hikayede tüm dengeler değişikliğe uğradı ve izleyici kitlesi şok geçirdi. 7. bölüm ve sonrasında bu durumun etkisi daha çok hissedilecek ve yaşanan gelişmeler merak konusu olacak.

Dizinin yeni bölümü 31 Ekim Pazar akşamına seyirci karşısına çıkacak ve Çınar karakteri zor dönemler yaşayacak. Kızının intikamını almak adına Çınar'ı vurmaya giden Zafer, yeni bölüme damga vuracak. Bunun yanı sıra Ceylin ile Ilgaz'ın sürpriz evliliği de çok önemli bir gelişme olarak görülüyor. Zafer kızının katili olarak gördüğü Çınar’dan intikam almak adına yemin etmesi sonrasında karakteri köşeye sıkıştıracak. Arbede sırasında silahın bir anda patlaması ise adrenalini yüksek sahneler yaşanmasına sebep olacak.