Nar Nasıl Tüketilir, Faydaları Nelerdir?

Sonbahar ile kış mevsiminin en sevilen meyveleri arasında yer alan nar, market ve pazar tezgahlarını renklendirmeye devam ediyor. Lezzeti ile birlikte antioksidan içeriği oldukça yüksek bir meyve olan nar bu özelliği sayesinde pek çok insan tarafından tercih ediliyor. Bu özelliği de narın içerisinde bulunan ne kırmızı rengini almasını sağlayan polifenoller tarafından sağlanmakta. Bunun yanı sıra suyu kadar kabuğu da çok sayıda fayda içeren nar sağlıklı bir yaşam için tavsiye ediyor. Narın faydaları hakkında önemli bilgiler paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olan nar bir su bardağı kadar tüketilmesi durumunda günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaktadır. Bol miktarda nar tanelerinden hazırlanmakta olan nar suyu içeriğinde bulunan C vitamini sebebi ile oldukça faydalı görünmektedir. Bunun yanı sıra diyabet ile birlikte yüksek trigliserit ve karaciğer yağlanması gibi durumlarda yüksek oranda meyve şekeri alınması nedeni ile nar suyu yerine daha az miktarda meyve şekeri içerecek şekilde meyvenin kendisinin tüketilmesi öneriliyor.

Ozman, besinlerin sindirilemeyen kısımlarına posa ya da lif ismi verildiği bilgisini vatandaş ile paylaştı. Sindirim sisteminden geçen lif suyu emerek dışkı yapımı kolaylaştırmakta ve bu durum da kabızlık problemini engellemekte. Sindirim problemi yaşandığı durumda ise yalnızca nar suyu değil posa ile birlikte nar tanelerinin de tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilen durumlar arasında yer alıyor. Bu duruma gerekçe olarak ise narın elde edildiği sırada posa kısmının kayba uğraması gösteriliyor.

Nar içeriğindeki zengin E, K ve C vitaminleri ile birlikte potasyum, magnezyum ve kalsiyum ve minerallerle bağışıklık sistemi desteklenmiş oluyor ve hastalıklara karşı korunmada önemli bir yol kat ediliyor. Cilt sağlığı için de büyük bir öneme sahip olan nar, her gün yeteri miktarda tüketildiği durumda gereken C vitamini belli bir oranda karşılıyor.