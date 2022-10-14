Yargı Dizisi Yurt Dışı Başarısı ile Adından Söz Ettirdi

İkinci sezonunu izleyici karşısına çıkararak çok heyecanlı sahneleri yayınlayan Yargı dizisi Ay Yapım imzalı olarak televizyon ekranlarında yer alıyor. Proje hakkında elde edilen son bilgilere göre dizinin yayınlandığı İspanya'da bir rekora imza attığı görüldü ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrolde yer aldığı dizi projesi İspanya'da görücüye çıkmaz sonrasında 1. bölümü ile 2 milyon izlenme aldı ve gün birincisi olarak adından söz ettirdi. İspanya basınının gündemine de oturan Yargı dizisi büyük başarısıyla merak konusu oldu. Sosyal medyada İspanyol izleyiciler dizi hakkında senarist, oyuncu ekibi, yönetmen ve yapımcıya övgü dolu mesajlar yazarak diziyi çok beğendiklerini belirtti.

Dizinin senaryosu usta Senarist Sema Ergenekon tarafından kalem alınıyor ve Yargı dizisinin yönetmenliği ise Ali Bilgin tarafından gerçekleşiyor. Her yeni bölümü ile merak uyandıran ve sürükleyici hikayesiyle adından söz ettiren Yargı dizisi 1. sezonu ile İspanyol basınının ilgisi ile karşılaştı. Dizi, Yunan kanalında da seyirci grubu ile buluştu ve yurt dışında da ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Proje, yurtdışı ile birlikte Türkiye'de de seyirci grubu tarafından yakından ilgiyle takip ediyor ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyor. Kanal D ekranlarında her pazar akşamında ekranlara gelen dizi projesi oyuncuların sergiledikleri performanslar ile övgü topluyor ve senaryosu ile tahminleri zorluyor.

Dizide Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile beraber Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Kenan Bal, Arda Anarat, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Merih Ermakastar, Muttalip Müjdeci, Samet Kaan Kuyucu, Emir Özden, Pınar Çağlar Gençtür, Elif Melda Yılmaz, Onur Özaydın, Nilgün Türksever, Merve Ateş, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş de Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Dizinin ilerleyen günlerde daha fazla ülkede yayınlanmaya başlayacağı öğrenildi ve dizi ile ilgili olarak benzer haberlerin geleceği düşünüldü. Sizler için haberimizin devamında Ceylin karakterinin kaçırıldığı Yargı dizisi ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

Dizinin yeni bölümünde Ceylin karakterinin kaçınma sonrasında büyük bir endişe ve çaresizlik yaşayan Ilgaz karakteri var gücüyle eşini bulmaya çalışıyor. Haftalardır aranan katil tarafından kaçırılan Ceylin ise bu durumu anlayınca oradan nasıl kurtulacağını düşünmeye başlıyor ve daha önce kaçırılan kişiler ile Ceylin arasında gergin bir durum oluşuyor. Dizinin yeni bölümünde katilin kim olduğu ve Ceylin'in katilinin elinden kurtulup kurtulamayacağı araştırılarak bu soruların cevabı aranacak. Ilgaz ise eşi Ceylin'in kaçırılması sonrasında eşini bulmak için her şeyi yapacak ve onu katilin elinden almaya çalışacak. Ceylin bir süredir aradıkları katil tarafından kaçırıldığını anlaması sonrasında bir korku duyacak ve kurtulmak için planlar yapmaya çalışacak. Daha önce bulunduğu bölgede yaşananları bilmeyen diğer kişiler ise Ceylin ile problemler yaşayacak ve bulundukları bölgede gergin bir hava oluşacak.