Yargı Dizisi 18. Bölüm Gelişmeleri

30 Ocak 2022 tarihinde ekranların en başarılı dizileri arasında gösterilen Yargı’nın yeni bölümü izleyici kitlesi ile buluşacak. Dizi hayranları merak ve heyecan içerisinde Engin'in katilinin kim olduğunu öğrenmek isterken yeni bölümde bu durumun ortaya çıkıp çıkmayacağı ise araştırma konusu oldu. Polisiye ve aksiyon sahnelerinin yanı sıra hukuk temalı dizi Yargı Ceylin ve Ilgaz arasındaki aşk Hikayesi ile de magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz ekran uyumları ile beğeni toplarken projenin yeni bölümünde neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Dizinin 18. yeni bölümünün seyirci kitlesi ile buluşacağı bilgisine ulaşılırken projenin de çok sayıda kurum ve kuruluşlar tarafından ödül alması dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü.

Hiç Şüphesiz Kanal D ekranlarında yayınlanan ve en başarılı diziler arasında gösterilen Yargı isimli başarılı hukuk dizisi senarist Sema Ergenekon tarafından kaleme alınmıştı. Her yeni bölümünde tahmin edilemez olaylar ve sonuçlar ile seyirci kitlesini kendisine bağlayan proje, son haftalarda duygusal temalarla da öne çıkıyor.

Projede yer alan ve akıllarda soru işareti bırakan olayların çok fazla uzatılmadan bir iki bölüm içerisinde yanıtlanması dizi takipçilerini de sıkmıyor ve proje sıkıcı bir hali almaktan uzaklaşıyor. Her sorunun yanıtlanması ardından bu defa farklı problemler ortaya çıkıyor ve yanıtlar art arda sıralanıyor.

Daha önce Aşk 101 dizisinde de ekran oyunları ile beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz çifti bu defa Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz olarak izleyici karşısına çıkıyor ve büyük bir beğeni topluyor. Seyirci kitlesi ise Ceylin ile Ilgaz'ın İnci'nin davasında adli takip yapabilmek adına evlendiklerini biliyor ancak bu evliliğin gerçeğe dönmesini istiyor. Bu evliliğin ilk yapıldığı zaman kağıt üzerinde kaldığı ifade ediliyor ancak bir süre sonra ise herkes gerçeği öğrenmeye başlamıştı.