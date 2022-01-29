Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! SGK Alarm Verdi: Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyeleri Değişiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son dakika iki genelgeyi aynı anda yayınladı. Emekli maaşları, bayram ikramiyeleri yani her biri de sil baştan değişecek. Hem BAĞ-KUR, hem de SSK emeklileri bu haberi muhakkak takip etmelidir. Bunun yanı sıra dul aylığı, yetim aylığı gibi aylıklar alan kişiler de bu sistemden yararlanabilecek. Ek olarak emekli maaşları bundan böyle hafta sonuna denk gelirse ödemeler yapılmış olacak. İşte 2022 senesi içerisinde yapılacak olan birbirinden yararlı uygulamalar…

Bu Gelişme Hangi Detayları İçeriyor?

Bu haber, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri, dul ve yetim aylığı alan herkesi ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bugün konuya dair iki adet genelge yayınladı. Emekli ikramiyesinde yeni bir dönem başlarken aynı esnada bayram ikramiyelerinde de değişikliğe gidildi. Bayram ikramiyesi almakta olan emekli bireylerin vefat etmesi halinde mirasçısına veyahut halk sahiplerine borç çıkarılmamış olacak. Yetim ve dul aylığı alan kız çocukları aldığı ikramiyeyi geri ödememiş olacak.

Emekli Maaşlarının Ödeme Günleri Nasıl Olacak?

SGK tarafından bu sabah yayınlanan genelge doğrultusunda BAĞ-KUR ve SSK emeklileri 1 Ocak 2022 günü itibarıyla emekli maaşlarını emekli sandığı emeklileriyle aynı koşullarda çekebilmiş olacak. SGK’ya bağlı şekilde emekli olan vatandaşların hafta sonuna tekabül eden ödemeleri Pazartesi günü gerçekleştiriliyordu. Yeni senede bundan böyle ödeme günü hafta sonuna dahi denk gelmiş olsa maaşlar hesaplara yatacak. Yalnızca dini olan bayramlarda eski uygulamaya devam edilecek. SGK tarafından dini bayramlara tekabül eden maaş ödemelerinin ise hangi günlerde gerçekleştirileceği her seferinde yeniden ilan edilmiş olacak.

Bayram İkramiyelerinin Geri Alınması Söz Konusu Bile Değil

2021 senesine değin süren uygulamada gelir ve aylıklar SGK aracılığıyla peşin şekilde ödendikten sonra ödemenin gerçekleştirildiği sigortalı bireyin yaşamını kaybetmesi gibi durum değişiklikleri olması halinde ikramiyelerin geri alınması söz konusuydu. Aynı biçimde yetim aylığı almaya devam eden kız çocukları da bayramdan evvel aldıkları ikramiye sonrasında evlenirse bu ikramiyeyi geri vermekle yükümlendiriliyordu. Fakat artık emeklilere ödenen ikramiyeler hiçbir koşulda geri alınmayacak.