Yargı Çok Başarılı! Peki Bu Nasıl Oldu?

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan diziler çok başarılı olarak değerlendiriliyor. Kanal eskiden olduğu gibi şimdi de ilgi çekici projelere imzasını atıyor ve adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz sezonda ekranlara getirilen ve yeni sezonu ile yayın hayatına devam eden Camdaki Kız ile Sadakatsiz dizilerinin yanı sıra Yargı dizisi de birkaç bölüm önce ekranlara getirilmeye başlanılmıştı. Diğer taraftan uzun bir süredir yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar da sadık bir izleyici kitlesine sahip. İlk bölümlerinde bile yüksek reyting oranlarına ulaşan ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran Yargı dizisi ise ekranların gözdesi oldu. Peki Yargı isimli hukuk dizisi nasıl bu kadar başarılı oldu ve bu başarının arkasında bulunan sır nedir?

Ali Bilgin’in yönetmenliğini yaptığı ve Sema Ergenekon'un da senaristliğini üstlendiği dizide Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz başrollerde bulunuyor. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosunda Uğur Polat, Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Ali Seçkiner Alıcı, Zeyno Eracar, Ece Yüksel, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Onur Özaydın, Pınar Çağlar Gençtürk, Beren Nur Karadiş, Özlem Çakar ve Zeynep Atılgan gibi isimler de bulunuyor.

Birinci bölümü ile bile seyirci kitlesini ekranlara kilitlemeyi başaran sevilen dizi reyting oranlarının yanı sıra sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Aynı zamanda YouTube'da da çok iyi bir çıkışa imza atan proje yeni bölümü ile merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor.

Dizinin elde ettiği bu başarının arkasındaki sır ise öncelikle başroldeki oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun arasındaki uyum. İki isim daha önce başka bir dizide de rol almış ve ekran uyumları ile beğeni toplamıştı. Aynı zamanda senarist Sema Ergenekon da bu başarıda önemli bir rol üstleniyor.