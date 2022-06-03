Yardıma Muhtaçların Dikkatine! O Kurumlar Kira Yardımı Veriyor!
Yardıma Muhtaçların Dikkatine! O Kurumlar Kira Yardımı Veriyor!
Kira yardımının ne şekilde yapıldığı, hangi kurumlar tarafından yapıldığı ve başvuru işlemlerinin nereye ve nasıl yapıldığı gibi konularda sizin için bir haber hazırladık. Haberimizden yardım alarak kira yardımı ile alakalı her şeyi öğrenebilirsiniz.
Kira Yardımı Başvurusu Yapacakların Hangi Şartları Taşıması Gerekir?
Kişinin sigortalı bir şekilde herhangi bir yerde çalışmaması gerekir
Kişinin ölüm yahut yetim aylığı almıyor olması gerekir
Kişinin dul aylığı almıyor olması gerekir
Kişinin emekli aylığı almıyor olması gerekir
Kira desteği başvurusu yapacak vatandaşın hane gelirinin belirlenen tutardan düşük olması gerekir
Kira Yardımı Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır?
Kira yardımı müracaat işlemlerinin gerçekleştirildiği yerler arasında devlet kurumları yer alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan müracaat işlemleri ile alakalı yine aynı şekilde aynı bakanlık tarafından inceleme işlemleri yapılmaktadır. Kaymakamlık makamlarının desteklemiş olduğu bu yardım, kişilere belirli kanallar üzerinden ulaştırılıyor. Kira yardımı almaya hak kazanacak kişiler ise başvuru sonuçlarını e-devlet uygulaması üzerinden takip edebiliyor.
Hangi Kurumlar Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Kira Desteği Veriyor?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Özel dernekler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kişilerin bağlı oldukları belediyeler
Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren bazı müdürlükler
Stk'lar
Gönüllü bazı kurumlar
Gönüllü bir şekilde yardım etmek isteyen şahıslar
Özel vakıflar