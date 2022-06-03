Yardıma Muhtaçların Dikkatine! O Kurumlar Kira Yardımı Veriyor!

Kira yardımının ne şekilde yapıldığı, hangi kurumlar tarafından yapıldığı ve başvuru işlemlerinin nereye ve nasıl yapıldığı gibi konularda sizin için bir haber hazırladık. Haberimizden yardım alarak kira yardımı ile alakalı her şeyi öğrenebilirsiniz.

Kira Yardımı Başvurusu Yapacakların Hangi Şartları Taşıması Gerekir?

Kişinin sigortalı bir şekilde herhangi bir yerde çalışmaması gerekir

Kişinin ölüm yahut yetim aylığı almıyor olması gerekir

Kişinin dul aylığı almıyor olması gerekir

Kişinin emekli aylığı almıyor olması gerekir

Kira desteği başvurusu yapacak vatandaşın hane gelirinin belirlenen tutardan düşük olması gerekir

Kira Yardımı Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır?

Kira yardımı müracaat işlemlerinin gerçekleştirildiği yerler arasında devlet kurumları yer alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan müracaat işlemleri ile alakalı yine aynı şekilde aynı bakanlık tarafından inceleme işlemleri yapılmaktadır. Kaymakamlık makamlarının desteklemiş olduğu bu yardım, kişilere belirli kanallar üzerinden ulaştırılıyor. Kira yardımı almaya hak kazanacak kişiler ise başvuru sonuçlarını e-devlet uygulaması üzerinden takip edebiliyor.

Hangi Kurumlar Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Kira Desteği Veriyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Özel dernekler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kişilerin bağlı oldukları belediyeler

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren bazı müdürlükler

Stk'lar

Gönüllü bazı kurumlar

Gönüllü bir şekilde yardım etmek isteyen şahıslar

Özel vakıflar