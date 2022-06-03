Asgari Ücretliler Buraya! Temmuz'da Ne Kadar Zam Alacaksınız?

2022 senesi başında açıklanan asgari ücret net tutarının 4253 TL olmasının hemen sonrasında durmadan yükselen enflasyon canavarı karşısında adeta bu rakam erimeye başladı. Vatandaşını enflasyona ezilmeyeceği yönünde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz zammı ile ilgili düşüncesini ilan etti. Vatandaşlar tarafından sorulan "asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Tüm soruların cevaplara ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz...

Asgari ücret Temmuz Zammında Son Dakika Gelişmesi!

Yılbaşında adeta rekoru bir zam ile duyurulan asgari ücret, vergilerin kaldırılması ile beraber %50 oranında zam olacak şekilde toplamda 4253 TL'ye çıktı. Açıklanan enflasyon oranları sonrasında yeniden gündeme gelen zam konusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhur ittifakı kurmayları tarafından sıklıkla çeşitli yer ve zamanda dile getirilmeye başladı.

Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam ile ilgili yapmış olduğu bir açıklamada adeta yeşil ışık yakarak vatandaşını enflasyonu ezilmeyeceğini açıkladı. Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler vardı:

“Şu anda daha 3 aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da öneme mevcut durumu getirir” Demişti.

Asgari Ücret Zammı Var Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammı ile ilgili gelen olumlu açıklamaların hemen sonrasında kürsüye çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret zammı ile ilgili çalışmaların başladığını duyurdu.Ömer Çelik yapmış olduğu açıklamada;

“Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak kuruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir. AK Parti açısından emeklimiz, çiftçimiz, esnafımız, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz” Demişti.

Bugün yani 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına yönelik enflasyonu verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının sonrasında gündeme memur ve emekliler ile asgari ücretlilere ne kadar zam verileceği geldi. Buna göre asgari ücrete Ekstradan bir zam yapılması durumunda temmuz ayı itibariyle en az 6000 TL tutarında bir asgari ücret rakamlarını konuşabiliriz