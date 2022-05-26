Yardıma Muhtaç Ailelerin Dikkatine! E-Devlet'ten Başvuru Yapıp Çocuklarınız İçin 1000 TL Alabilirsiniz. Sosyal devlet ilkesi hükümleri gereğince pek çok hizmet sunan Türkiye'de özellikle de çocuğu bulunan aileler açısından pek çok proje gündeme alındı.

Devletten Çocuk Yardımı!

Öncelikli olarak pandemi döneminin bitmesinden sonra yüksek enflasyonist baskıların adeta ortalığı darma duman ettiği ekonomik durum ne yazık ki pek çok vatandaşın önemli bir darboğaza sürüklenmesine sebep oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen programlar aracılığı ile bu ekonomik durumun olumsuzluklarından etkilenen ailelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Destek programından faydalanmak isteyen hak sahiplerinin açısından yapmaları gereken ise bakanlık taraflarından şu şekilde genel itibariyle açıklandı:

· Hak sahiplerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerinden talep edecekleri ve dolduracakları başvuru formu,

· Hak sahibinin bulunduğu ilde Kaymakamlık ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na şahsen başvuru yapması,

2022 Çocuk Yardımı Destek Miktarı Ne Kadar?

· Okul öncesi çocuklar için 500 TL tutarında destek ödemesi yapılırken,

· İlköğretim çağında bulunan çocuklar için 750 TL tutarında destek ödemesi yapılmaktadır,

· Ortaöğretim çağında bulunan çocuklar için 800 TL tutarında destek ödemesi yapılmaktadır,

· Üniversiteye giden çocuklar için ise 900 TL tutarında nakit yardımı yapılmaktadır.

Başvurular e-devlet uygulaması üzerinden yapılabileceği gibi kaymakamlıklar ya da valilikler bünyesinde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından aynı şekilde müracaat işlemleri alınmaktadır.