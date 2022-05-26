Halkbank son dakika açıkladı! Nakit kredi alacaklara banka 50.000 TL belgesiz işlem yapacak ve hemen onay verecek!

Kamu Bankası Bombayı Patlattı! 50.000 TL Al, 6 Ay Sonra Geri Öde! Son dönemlerde vatandaşlar arasında para artık neredeyse kalmadı. Ekonomik açıdan girdapta bulunan vatandaşların elinden tutmak isteyen kamu Bankası Halkbank, başlatmış olduğu son dakika kampanyası ile adeta ekonomiye can suyu kattı. Gelişmeler ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye'de kamu Bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara göre vatandaşların nakit problemlerini gidermek, yatırım yapmak, iş yerleri ile alakalı problemleri gidermek amacıyla kendilerine destek kredisi sunulacak.

Halkbank 50.000 TL Destek Kredisi Kampanyası Özellikleri Neler?

· 18 yaşından Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları bu kredi kampanyasına katılım sağlayabilir,

· Daha önce gerek Halk Bankası üzerinden gerekse de bir başka banka üzerinden faydalanılan kredi ya da kredi kartı ile mevduat hesabı geri ödeme işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmış olması gerekir,

· 0 ile 1900 arasında sıralanan kredi puanına göre en az 1500 lira daha da üzeri kredi puanına sahip olmak gerekir.

Halkbank 50.000 TL Destek Kredisi Maliyet Tablosu Detayları Neler?

Halkbank tarafından gün başlatılan ₺50.000 tutarında destek kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların öncelikli olarak gelir belgeleri ile beraber kendilerine en yakın Halk Bankası şubesine giderek krediye başvurusu yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan banka şubesine gitmeye gerek olmadan Halkbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden 50.000 TL tutarında destek kredisi kampanyasına katılım sağlamaları mümkündür.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisinin kullanılması durumunda en çok 36 aylık vade seçeneği sunulurken 50.000 TL'den daha yüksek rakamlarda kredi çekilmesi durumunda ise en çok 24 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Halk Bankası tarafından verilecek 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi yatırım kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşların aylık %1.87 oranında faiz ödemeleri gerekir. 50.000 TL tutarında kredi Halk Bankası'ndan çekildikten sonra ilk taksit ödemesi 6 ay sonra yapılacaktır