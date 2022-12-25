Yardım parası ve sosyal yardım almak isteyenlere müjde! 8500 TL destek ödemeleri verilecek

Aile Destek Ödemesi Yükseldi mi? Aylık Ödeme Ne Kadar Sürecek? Yeni yıl ile beraber asgari ücret rakamı 8.500 TL'ye ulaştı. Bu rakam devletin sunduğu destek ödemelerine yönelik fiyat artışını tetikliyor. Aile destek ödemeleri kapsamında düzenli olarak hanelere yapılan ödemeler için fiyat farklılığı oluşacak mı? araştırılmaya başlandı. Aile destek ödemeleri 12 ay boyunca düzenli olarak dar gelirli ailelerin hesabına yatırılıyor. E-devlet üzerinden başvuru yapanlar için bu ödemeler önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar alınmaya devam edecek. Son olarak Aralık ayı Aile Destek programı kapsamında ödemeler 8 Aralık tarihinde hesaplara yatırıldı.

Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Kadar Sürecek?

Aile destek ödemesi dar gelirli ailelerin aile içerisindeki kişi başına düşen milli gelir üzerinden yapılan hesaplama sonrasında ortaya çıkan rakam üzerinden hesaba yatırılıyor. Her hane için belirlenen bu rakam PTT şubelerine gidilerek alınabiliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan bu rakam 850 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. En fazla 12 aya kadar alınabiliyor. Son Ödeme ise 2023 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilerek sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin belirli şartları karşılaması gerekiyor.

Aile Destek Ödemesinden Kimler Yararlanabilir? Ödeme Ne Kadar?

Aile Destek paketi kapsamında başvuruda bulunmak isteyen kişilerin TC vatandaşı olması, Yurt içinde yaşıyor olması, 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Hane içerisinde noter, memur, kamu işçisi ya da muhtar olarak çalışan bir kişi bulunmamalıdır.

Dar gelirli ailelere yönelik ödenen bu rakama yönelik Bakan Yanık şu açıklamada bulunduğu destek tutarı yılbaşında 450 TL ile 650 TL arasında değişiyordu. Yeni destek tutarı Temmuz ayı sonrası 850 ile 1.250 TL arasında yükseltildi. Buna ek olarak çocuk destek bileşeni kapsamı genişletildi. Aylık olarak hanelerdeki çocuk sayısına göre 350 TL ile 650 TL arasında değişen destek sağlanıyor.

1-2 çocuklu aileler için bu destek tutarı 350 TL iken

3 çocuklu haneleri için 450 TL

4 çocuklu aileler için 550 TL

5 ve daha fazla çocuğa sahip olan aileler için 650 TL'ye destek ödemesi yapılıyor.

Aile Destek Ödemesi Artırıldı mı?

Yeni yıl ile beraber farklı ödeme kanallarına yönelik yapılacak fiyatı yükselişinin Aile Destek ödemelerine de etkilemesi bekleniyor. Konu üzerine henüz hükümet tarafından yeni bir açıklama yapılmadı. İşsizlik ödeneği, 65 yaş aylığı, engelli aylığı gibi ödemelere yönelik yapılan artışın Aile Destek ödemelerinde de geçerli olması bekleniyor. Son olarak Temmuz ayında yeni bir artış ile karşılaşan aileler 1 Ocak 2023 itibarıyla ne kadar ödeme alacak? Hükümetin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelir üzerinden hesaplanan bu ödemenin ne kadar olduğu aşağıdaki tablo takip edilerek incelenebilir:

450 TL ve altı aylık gelire sahip olanlar 1.250 TL

450 TL - 911,15 TL altında geride sahip olanlar 1.100 TL

911,15 TL üzerinde ve 1.372,30 TL altında kendine sahip olanlara 950 TL

1.372,30 TL üzeri ve 1.833,45 TL'den az gelire sahip olanlar 850 TL Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gaziantep'te kullanılan Gazirayın sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılması kararı açık

Aile Destek Ödemesine Nasıl Başvurulur?

Aile Destek ödemesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların e-devlet üzerinden başvurusunu yapması mümkündür. Bunu yapamayanlar için en yakındaki vakfa giderek sürecin başlatılması gerekiyor.

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına geçilmelidir.

Açılan sayfa altında yer alan “Sosyal ve ekonomik destek” hizmet ön başvurusu sayfası açılmalıdır.

Bu sayfaya giriş yapıldığında sağ üst köşede yer alan “Yeni başvuru” kısmına tıklayarak çıkan form alanı doğru bilgilerle doldurulmalı ve başvuru süreci tamamlanmalıdır.