İnan Kıraç Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? Sedat Peker İnan Kıraç'ı Uyardı

İş insanı İnan Kıraç ile ilgili bir tweet atan suç örgütü lideri Sedat Peker, açıklamaları ile gündemde yer aldı. Kıraç'a seslenen Peker ona yanlış işler yaptığını söyledi ve bunu yapmaması gerektiğini ifade etti. İnan, Kıraç'a ilerleyen saatlerde küçük bir ziyaret yapacağını ifade eden suç örgütü lideri Sedat Peker, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Sedat Peker bu defa hedefine İnan kıraç'ı aldı ve önemli ifadeler kullandı. Koç ailesine duyduğu saygı sebebi ile kendisini bu defa yalnızca uyarmak ile yetineceğini açıklayan Sedat Peker, kullanmış olduğu ifadeler ile adından söz ettirdi.

Sedat Peker İnan Kıraç’a Seslendi: “Karanlıkların Lordu”

Suç örgütü lideri Sedat Peker bir senedir yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri ve üzerine çekiyor ve sosyal medya hesabı üzerinden önemli ifadeler kullanıyor. Bu defa iş insanı İnan Kıraç hakkında açıklamalarda bulunan Peker, Kıraç’ı uyardı ve ona “karanlıkların lordu şeklinde seslendi. Basın danışmanı Emre Olur'un Twitter hesabı üzerinden ilk mesajı paylaşılan Sedat Peker, Kıraç’ın yanlış işler yaptığını ifade etti. Yazılanları anladığı takdirde bu durumun iyi olduğunu açıklayan Sedat Peker İnan Kıraç’ın yazılanları anlamazsa bu işin sonunun kötü olacağını belirtti.

Peker, Kıraç'a yaptığı uyarının dikkate alınmadığı durumda olacakları açıklarken dikkatleri üzerine çekti. Koç ailesine saygı duyduğunu ve bu sebeple İnan Kıraç’ı uyarmak ile yetineceğini açıklayan Sedat Peker, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Kıraç'ın söz konusu uyarıyı dikkate almayıp tekrardan el altından film çevirmeye devam etmesi durumunda yeni hedefinin o olacağını açıkladı.

Kıraç hakkında üstü kapalı bir şekilde yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarında bulunan Sedat Peker önemli ifadeler kullandı. Peker, İnan Kıraç'ın son günlerde bazı yakınlarına kendisi hakkında konuştuğunu belirtti.

İnan Kıraç Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Eskişehir'de 1937 senesinde hayata gözlerini açan İnan Kıraç Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. İnan Kıraç lise mezuniyeti sonrasında üniversite eğitimi için Londra'ya gitmiştir. 14 yaşındayken 1961 senesinde Koç grubuna bağlı olan şirkette satış memuru olarak çalışan İnan Kıraç, 1996 yılında ise Itoyol Genel Müdürlüğü'ne atanarak adından söz ettirmiştir.

Kıraç daha sonra Koç Holding Otomotiv grubu başkanlığına atanmış ve 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Emekliye ayrıldığı zamana kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı görevinde bulunan İnan Kıraç, bu gelişmeler ile de isimden söz ettirmiştir. Claude Nahum ile beraber 1998 yılında Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kuran Kıraç, Sedat Peker'in açıklamaları ile gündemde yer aldı.

Süper güçlü lideri Sedat Peker'in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamalarda İnan Kıraç hakkında ifadeler kullanması ve Kıraç’a uyarılarda bulunması “İnan Kıraç kimdir, Kaç yaşında, ne iş yapıyor?” gibi soruları beraberinde getirdi. Sizler için haberimizin devamında İnan Kıraç hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Twitter paylaşımları ile gündem olan İnan Kıraç 2003 yılından Eğitim Sağlık ve kültür sanat konularında hizmet vermesi için Suan ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı kurmuştur. İnan Kıraç Vehbi Koç'un damadı ve İpek Kıraç'ın da babası olmaktadır.