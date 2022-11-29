Yardım Parası Ödemesi! Aile Bakanlığı Açıkladı, PTT'den Ve Kamu Bankaları Üzerinden 15 Gün İçinde En Düşük 995 TL Ödeme

Yardım parası almak isteyenler son zamanlarda oldukça fazla araştırma yapıyor. Özellikle kirada olan ve kira yardımı almak isteyenlerde, devletten yardım parası alabiliyorlar. Yardım parası almak için başvuru yapacak olan kişilere, 995 TL en düşük ödeme verilmektedir. Desteklerden yararlanmak isteyenler için bu şartların neler olduğunu sizlere araştırdık. Sizlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardım parası için başvuru yapmak isterseniz, başvurunuzu yapmadan önce şartlara uygun olduğunuzu araştırabilirsiniz.

Acil para ihtiyacı olan herkes için başlatılan Yardım Parası, başvuru yapacak olan kişilere Elektrik, Doğalgaz ve Gıda Yardımı olarak sizlere sunulmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından ihtiyaç sahiplerine ödemeler verilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak olan kişilere, kira ödemeleri ile birlikte, illere göre değişiklik gösterilecek ve kira yardımı alınacaktır.

KİRA YARDIMI NEDİR?

Kira yardımı başvurusu yapacak olan kişiler, ihtiyaç sahibi olması durumunda devlet tarafından kira yardımı alabileceklerdir. Kira yardımı alacak kişilere, SOsyal hizmetler tarafından 12 ay boyunca ödeme yapılıyor. 995 TL ile 1500 TL arasında kira ödemesi alabilirsiniz. Bu şekilde sizlerde kira öderken, rahat etmiş olursunuz.

KİRA YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Kira yardımı almak için bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Kira yardımı alacak kişilerin mal varlığı olmaması, sigortalı bir iş yerinde çalışıyor olmaması, emekli olmaması, gelir testi sonucunda fakirlik maaşı almaya hak kazanması, düzenli bir gelire sahip olamaması durumunda kira yardımı başvurusu yapabileceklerdir.