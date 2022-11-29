İkamet şartı yok! En az 10 bin TL maaşla 2022 KPSS puanıyla zabıta memuru alımı başvuru şartları açıklandı!

En az 10 bin TL maaşla 2022 KPSS puanıyla zabıta memuru alımı başvuru şartları açıklandı! İkamet şartı yok! Zabıta alımı bağlamında adaylar gelen haberler sonrasında alımları araştırmaya başladılar. 4 belediyeden personel alım ilanı yayımlandı. Belediyeler, yayımladıkları ilanlarla 2022 KPSS puanıyla alımların başlayacağını açıkladı. Başvurular bağlamında ikamet koşulu aranmıyor. Kadın ve erkek adaylara yönelik açılan zabıta memur kadroları haber24.com'da.

Çanakkale Belediyesi Zabıta Alımı İlanları

Çanakkale Belediyesi 14 memur alımı yapacak. Bunların 5 adet zabıta kadrosu için verildi. En az B sınıfı ehliyet koşullarının olduğu kadrolara müracaat yapabileceksiniz.

Geyve Belediyesi Zabıta Alımı İlanları

Sakarya’nın Geyve Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı yayımladı. A ya da B sınıfı ehliyet koşulunın arandığı kadrolar bağlamında toplamda 6 zabıta memuru alımı yapılacak.

Suruç Belediyesi Zabıta Alımı İlanları

Şanlıurfa Suruç Belediyesi kadın ve erkek zabıta alım ilanı yayımladı. Toplamda 3 zabıta memurunun alınacağı belediye bağlamında müracaatlar 19 Aralık tarihinde başlıyor.

Akseki Belediyesi Zabıta Alımı İlanları

Zabıta alımı bağlamında bir ilanda Antalya’nın Akseki Belediyesinden geldi. Belediye zabıta memuru ile VHKİ alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Fakültelerin alakalı lisans mezunlarının müracaat yapabileceği kadrolar 2022 KPSS’den 70 ve üzeri puan almış olmak koşulu bulunmakta.

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