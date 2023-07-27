Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2023 yılında sosyal yardım ödemelerinin devam edeceği duyuruldu. Dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, başvurularını yaparak sosyal yardımlardan faydalanabilecekler. Bakanlık tarafından yapılan son duyuru ile birlikte E-Devlet üzerinden tek tıkla form doldurarak 4.400 TL nakit yardım almak mümkün hale geldi. Başvurular başlamış durumda.

Ekonomik krizin ve dünya genelinde yaşanan zorlukların etkisiyle, Türkiye'de de vatandaşların alım gücü önemli ölçüde azaldı. Bu süreçte devlet, vatandaşların yanında yer alarak sosyal yardım ödemeleriyle destek sağlıyor. Dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sosyal yardım kalemleri bulunuyor. Son dakika açıklamasıyla birlikte, E-Devlet üzerinden form doldurularak 4.400 TL nakit yardım almak mümkün hale geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi kişilere 4.400 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Engelli yakınına ve evde bakıma muhtaç olan kişilere yapılacak bu yardımlar için başvurular başladı. E-Devlet üzerinden form dolduran ve gerekli şartları sağlayan herkes bu yardımdan faydalanabilecek. Ödemeler 15 Şubat tarihinden itibaren başlayacak.

2023 yılında ücret ve maaşlara yapılan zamların ardından gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Devlet, 18 yaşından büyük olan kişilere de 4.400 TL ödeme imkanı sunuyor. Evde bakım maaşı da 2023 yılında 1.000 TL artışla 4.436 TL'ye yükseldi.

Dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bu yardımlar önemli bir destek sağlamaktadır. E-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapılarak nakit yardım alabilme imkanı, ihtiyaç sahibi vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Başvuruların başlamış olması, ihtiyaç sahibi vatandaşların bu yardımlardan hızlı bir şekilde faydalanmalarına olanak tanıyacaktır. Bu yardımlarla vatandaşların ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma gelmeleri hedeflenmektedir.