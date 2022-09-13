Yardım Parası Almak İsteyenlere Yeni Müjde! 15 Gün İçinde 1500 TL Ödeme Yardım Olarak Sizlere Verilecek...

Yardım parası almak isteyenler için devlet destekli yeni bir haber var. özellikle okulların açılması ile birlikte, Yardım parası almak isteyenlere devlet destekli ödemeler verileceği açıklandı. 1500 TL'ye kadar yardım parası alacak kişilere PTT ve Ziraat Bankası hemen ödeme yapacak. Sizlerde acil para ihtiyacınızın olması durumunda dar gelirli aileler statüsünde iseniz, başvuru yaparak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından nakit ödemeler alabilirsiniz. Buralardan sadece 1500 TL yardım parası değil, kömür yardımı, gıda yardımı, okul yardımı, giyecek yardımı, taşınma yardımı gibi bir çok yardımlardan faydalanabilirsiniz.

Yardım parası

Yardım parası almak için başvuru yapacak olan kişiler sosyal yardımlaşmaya giderek bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Bu dilekçe sizi sosyal yardımlaşmaya kayıt eder. Eğer daha önceden kayıt işlemleri varsa, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç verilmez ve araştırma yapılmaktadır. Emekli maaş hesabı olan, sigortalı olarak çalışan, mal ve mülk sahibi olan kişiler maalesef onay alamazlar.

1500 TL'ye kadar yardım parası kişilere onay verilmesi durumunda >PTT şubelerine veya Ziraat Bankası şubelerine yatacaktır. PTT ve Ziraat Bankası hesabınız olmasa bile tc kimlik numarası üzerinden bu ödemeler verilir.