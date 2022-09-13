11 Milyona Yakın Emekli İçin Meclis Onay Verdi! Cumhurbaşkanı İmzası Bekleniyor! Para Sıkıntısı Bitecek...

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde hızlı bir şekilde nakit ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları üzerinden işlem yapmanız için Cumhurbaşkanı destekli bu kredi kampanyalarına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Cumhurbaşkanı üzerinden yapılacak olan değerlendirme sonrasında emekli maaş hesabı üzerinden sizlere hızlı bir şekilde nakit kredi onayı verilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi bankaların yanısıra bazı kamu destekli, bankalarda para sıkıntısı yaşayan emeklilere devlet destekli olarak krediler vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuçları verilerek hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, Emekli Bankası olmasından dolayı ilk tercih edilen bankaların başında gelmektedir ve düşük faiz oranları ile birlikte devlet destekli Emekli Kredisini, bu bankalar tarafından alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu tutarı, hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatarak kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde destek ödemeleri verilecek krediler hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılacaktır. Nakit ihtiyacı olan emekliler için devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yapılacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilere devlet destekli olarak verilen bu krediler içerisinde ayrıca, borç kapatma kredisi de verilecektir.