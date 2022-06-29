Yardım Parası Almak İsteyenlere Önemli Duyuru! 1100 TL Artık 1500 TL Olarak Verilecek...

Yardım parası için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, daha önce, pandemi döneminde verilen 1100 TL ödemelerine şuan bile başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi olmaları durumunda onay alabiliyor. Sosyal devlet anlayışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ihtiyaçları olması durumunda devlet destekleri vermeye devam ediyor. Devlet destekleriyle birlikte yardım parası almak isteyen vatandaşlar, daha önce almış oldukları 1100 TL, ödemelerde 2022 sonuna kadar 1500 TL kadar ödeme alabilmektedir.

Yardım parası başvurusu yapacak olan kişilerin gerçekten yardıma ihtiyaç olması durumunda onay verilerek, e devlet sistemi üzerinden de sorgulamaları yaparak, PTT şubelerine veya kamu bankaları iban numaralarına ödemeleri yapılmaktadır. Yardım parası almak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek için e devlet sistemi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir, PTT üzerinden almış olduğunuz e devlet şifresiyle birlikte hızlı birşekilde yardım parası kullanabilirsiniz.

Yardım parası kullanacak olan vatandaşların gelir durumu kötü olması, sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olmaması, emekli olmaması gerekmektedir. Devlet destekli olarak verilen 1500 TL yardım parası başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda bir ay içerisinde, sorgulamaları gerçekleştirildikten sonra onay alıp almadıklarını da e devlet sistemi üzerinden öğrenebilmektedir. Pandemi döneminde 3 faz olarak verilen ve bin ve 1100 TL'ye kadar ödemeler yapılan bu yardım paralarından şimdilerde ise yılbaşına kadar başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 1500 TL'ye kadar ödeme yapılacağı Aile Bakanlığı tarafından duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, sosyal yardımlaşmalara gidebilir veya e devlet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Yardım parası başvurusunda bulunmak için e devlet sistemini kullanacak olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden e devlet şifreler oluşturmaları durumunda hızlı bir şekilde 1500 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir.