15 Yaşındaki Sultan’ı Uyuşturucu Satıcısı Mı Kaçırdı? 45 Gündür Kayıp!

15 yaşında olan Sultan Yavuzer isimli genç kızdan 45 gündür haber alınamıyordu ve ailesi yeni bir iddia ortaya attı. Samsun'da meydana gelen olayda genç kızın ailesi 15 yaşındaki kızları Sultan Yavuzer'in torbacı olarak tanınan uyuşturucu satıcı bir kadın tarafından kaçırıldığını öne sürerek polise başvurdu. Polis ekipleri konu hakkında araştırmalarda bulunurken aile ise 15 yaşındaki kızları Sultan'a kavuşmayı istiyor.

Polise başvuruda bulunan aile, 15 yaşındaki kızları Sultan Yavuzer'den 45 gündür haber alamadıklarını açıkladı ve dikkat çekici bir iddiada bulundu. Başka bir kadın tarafından 15 yaşındaki kızları Sultan'ın uyuşturucuya alıştırılarak kaçırıldığını öne süren ailesi, kızlarının bulunmasını istedi. 24 yaşlarındaki N.A. tarafından 15 yaşındaki kızlarının uyuşturucuya alıştırıldığını ve daha sonra kaçırıldığını öne süren aile polise başvurdu. Cennet ilçesinde yaşayan Yavuzer ailesinin başvurusu sonrasında polis ekipleri genç kızı arama çalışmalarına devam etti.

Baba Seyfettin Yavuzer önemli ifadeler kullandı ve kızını 1-2 değil 3-4 defadır şahsın alıkoyduğunu anlattı. Kızına hapları sattırdığından ve uyuşturucu hap içirdiğinden şüphelendiğini açıklayan Yavuzer, yalnızca kendi kızı değil mahallede bulunan 13-15 yaşlarındaki kızları uyuşturucuya alıştırmaya çalıştığını açıkladı. Kızını 45 gündür görmediğini ifade eden baba Seyfettin Yavuzer, kızını alıp nereye kaçırdığını, uyuşturucu mu sattırdığını ya da farklı bir şey mi yaptırdığını bilmediğini söyledi. Kızının hala hayatta olup olmadığından emin olmadığını açıklayan baba Yavuzer, kızın hayatından endişe ettiğini ve kızı dönmek istese bile o kadının engel olduğunu söyledi.

Ağabeyi Rıza Yavuzer ise 24-25 yaşlarında olan N.A.'nın kardeşini uyuşturucuya alıştırdığını ve birkaç kıza daha böyle yaptığını söyledi. Başka kızların da kanına girdiğini ifade eden Yavuzer kardeşinei en son 45 gün önce gördüğünü ifade etti. Kardeşinin bir an önce dönmesini istediğini ifade eden Yavuzer, N.A.'nın ise uyuşturucu satışı yapıp sürekli yer değiştirdiğini ifade etti.