Yapılmayan yapıldı! Vatandaş mest oldu! Ford ÖTV muafiyetli Focus HB trend 267.900 TL fiyatıyla satılacak!

Ford ÖTV muafiyetli Focus HB trend 267.900 TL fiyatıyla satılacak! Yapılmayan yapıldı! Vatandaş mest oldu! Araba hayalleri kuranlara devlet tarafından bir yeni müjde daha geldi! Devlet tarafından sağlanan ÖTV muafiyetli araba fırsatlarıyla araba almanın yolları daha kolay hale gelmiştir. ÖTV muafiyetli araba limitlerinin artması sonucunda da araba almak isteyenlere yeni fırsatlar sunularak araba almaları sağlanacaktır. Özellikle araba almak için para biriktirmiş olanlara büyük bir müjde olan bu haber vatandaşları sevindirecektir. Siz de araba almak istiyorsanız büyük araba markaları tarafından yapılan indirimlerde faydalanmayı unutmayınız!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu haber, herkese araba almak içi büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatların arasında Ford markasının yaptığı ÖTV muafiyetli araba almak için büyük fırsatlar sunarak araba almanız için yeni haberler yayınlıyor. Bunlardan biri de 267.900 TL ile HB Trend alma fırsatına sahip olabilirsiniz. Ford tarafından yapılan bu yenilikle istediğiniz modele en uygun fiyatlarla kavuşabilirsiniz.

Bu nedenle fırsatları kaçırmamak istiyorsanız acele edip birikimlerinizi kullanarak istediğiniz araba modeline en kısa sürede kavuşacaksınız. Tüm arabaların ÖTV muafiyetine girmesiyle araba almak içi geç kalmayın ve istediğiniz arabaya kavuşun. Çoğu modeller için geçerli olan bu fırsatları kullanabilmek için yeni yıla girerken bütün olanaklardan faydalanmak için Ford internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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