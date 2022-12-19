Cüzdandan çıkan 5-10-20-50-100 TL'niz bir anda değerlenebilir! Tam 250.000 TL fiyat biçtiler!

Tam 250.000 TL fiyat biçtiler! Cüzdandan çıkan 5-10-20-50-100 TL'niz bir anda değerlenebilir! Çok sayıda basımı yapılan kağıt ve demir paralarda bazen basım sırasında hatalı durumlar söz konusu olmaktadır. Belki şu an sizin de cüzdanınızda bu hatalı basım paralardan vardır.

Hatalı basılmış bir parayı elimize aldığımızda bu paranın hatalı olması sebebiyle artık bir değerinin olmadığı düşünülebilir. Bu doğru değildir. Bu hatalı basım paranın elinizde olması sizin için şanssızlık değildir. Birçok koleksiyoncu hatalı basım olarak kullanıma sunulan bu paraları koleksiyonlarına dahil etmek üzere çok paralar vermektedir.

İzmir’deki bu vatandaş parası ile ilgili durumu öğrendikten sonra parasına bir değer biçemediğini belirtti. Paranın durumunu görünce Merkez Bankası’na giderek hatalı basım paralar hakkında bilgi aldığını belirten vatandaş parasının sahte olmadığından emin olduktan sonra parasının değerini öğrenmek üzere araştırma yapmaya başlamış. Yaptığı araştırmalarda 50 TL hatalı basım para için 80 bin TL paha biçildiğini öğrenmiş. Bu kişi uygun bir teklif gelmesi durumunda bu parayı satacağını ifade etti.

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