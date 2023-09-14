Bireyler acil nakit ihtiyacı duyduklarında genellikle bankalar tarafından sağlanan kampanya ve fırsatları araştırıyorlar. Ne yazık ki özellikle son dönemlerde çok da uygun olmayan kampanyalarla sıkça karşılaşıyorlar. Bankalar tarafından yapılan kredi ve avans duyurularının birçoğu yüksek faiz oranları veya taksit tutarları nedeniyle tercih edilmiyor.

Son dönemde faiz oranlarında yaşanan artışın ardından birçok vatandaş düşük faizli ya da faizsiz banka desteği arayışına girdi. Hem kamu hem de özel bankalar bu tür hizmetlere ilişkin sık sık duyurular yaparken, son duyuru Yapı Kredi'den geldi. Bu duyuruda 20 bin TL ödeme vaat edilerek vatandaşlara acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için gerçekçi bir fırsat sunuluyor. Yapı Kredi’nin, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla bu kampanyayı başlattığı öğrenildi. İşte detaylar.

FAİZSİZ 20 BİN LİRANIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Sevilen özel bankalardan Yapı Kredi, geçtiğimiz günlerde heyecan verici yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında banka, Chippin üyelerine Yapı Kredi Mobil üzerinden yüzde 0 faiz ve 6 ay geri ödeme süresi ile 20.000 TL'ye kadar nakit avans kullanma fırsatı sunuyor. Bu yeni kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterileri 6 ay vadeli 15.000 TL nakit avans alabilirken, Chippin üyeleri 5.000 TL daha nakit avansın keyfini çıkarabiliyor.

YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Yapı Kredi'nin bu son girişimi, müşterilerine uygun ve ekonomik bir finansal çözüm sunmayı amaçlıyor. Faizsiz nakit avans ve esnek geri ödeme seçenekleri sunan banka, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Bu özel tekliften yararlanmak için müşterilerin Chippin üyesi olmaları ve akıllı telefonlarında Yapı Kredi Mobil uygulamasının yüklü olması yeterli. Bu kullanıcı dostu platform, kolay ve güvenli işlemlere olanak tanıyarak tüm kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim sağlıyor.