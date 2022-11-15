Yapı Kredi, Denizbank, Akbank paraya sıkışanlar için acele duyurdu! Sürpriz faizsiz avansı devreye geçiriyorlar!

Sürpriz faizsiz avansı devreye geçiriyorlar! Yapı Kredi, Denizbank, Akbank paraya sıkışanlar için acele duyurdu! Bankalar Kasım ayında devreye aldığı yeni nakit avans kampanyalarını müşterilerine sunuyor. Bilindiği üzere banka müşterisi olan kişilere nakit avans imkanı sağlanıyor. Bu sayede de hem müşteriler acil ihtiyaçlarını hallediyor hem de bankalar müşteri kazanmış oluyor. İşte nakit avans veren bankalar

Yapı Kredi, Denizbank, Akbank paraya sıkışanlar için acele duyuru geldi. Sürpriz faizsiz avansı devreye geçiriyorlar. Milyonlarca kişi bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarını mercek altına almaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni kampanyalar bankalar aracılığıyla duyuruldu. Sizler için oranları ve nakit avans fırsatlarını haberimizde tek tek derliyoruz.

DENİZBANK

Masrafsız kredi yeni müşterilere özel hazırlandı.

Faiz oranı: %0

Vade: 6 ay

Nakit avans: 5.000 TL

AKBANK

Kredi kartı alan yeni müşterilere özel

Faiz oranı: %0

Vade: 6 ay

Nakit avans: 5.000 TL

YAPI KREDİ

Kredi kartı alan yeni müşterilere özel

Faiz oranı: %0

Vade: 6 ay

Nakit avans: 5.000 TL

AKBANK

Kredi kartı alan yeni müşterilere özel

Faiz oranı: %0

Vade: 6 ay

Nakit avans: 10.000 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %1,74

Aylık Taksit 477,89 TL

Toplam Ödeme 5.759,68 TL

AKBANK

Direkt kredi

Faiz Oranı %1,99

Aylık Taksit 487,07 TL

Toplam Ödeme 5.872,34 TL

GARANTİ BBVA

Sonbahar Kredisi

Faiz Oranı %2,33

Aylık Taksit 499,69 TL

Toplam Ödeme 6.021,28 TL