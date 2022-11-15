Yapı Kredi, Denizbank, Akbank paraya sıkışanlar için acele duyurdu! Sürpriz faizsiz avansı devreye geçiriyorlar!
Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı ihtiyaç kredisi ve nakit avans kampanyaları hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sürpriz faizsiz avansı devreye geçiriyorlar! Yapı Kredi, Denizbank, Akbank paraya sıkışanlar için acele duyurdu! Bankalar Kasım ayında devreye aldığı yeni nakit avans kampanyalarını müşterilerine sunuyor. Bilindiği üzere banka müşterisi olan kişilere nakit avans imkanı sağlanıyor. Bu sayede de hem müşteriler acil ihtiyaçlarını hallediyor hem de bankalar müşteri kazanmış oluyor. İşte nakit avans veren bankalar
Yapı Kredi, Denizbank, Akbank paraya sıkışanlar için acele duyuru geldi. Sürpriz faizsiz avansı devreye geçiriyorlar. Milyonlarca kişi bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarını mercek altına almaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni kampanyalar bankalar aracılığıyla duyuruldu. Sizler için oranları ve nakit avans fırsatlarını haberimizde tek tek derliyoruz.
DENİZBANK
Masrafsız kredi yeni müşterilere özel hazırlandı.
Faiz oranı: %0
Vade: 6 ay
Nakit avans: 5.000 TL
AKBANK
Kredi kartı alan yeni müşterilere özel
Faiz oranı: %0
Vade: 6 ay
Nakit avans: 5.000 TL
YAPI KREDİ
Kredi kartı alan yeni müşterilere özel
Faiz oranı: %0
Vade: 6 ay
Nakit avans: 5.000 TL
AKBANK
Kredi kartı alan yeni müşterilere özel
Faiz oranı: %0
Vade: 6 ay
Nakit avans: 10.000 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %1,74
Aylık Taksit 477,89 TL
Toplam Ödeme 5.759,68 TL
AKBANK
Direkt kredi
Faiz Oranı %1,99
Aylık Taksit 487,07 TL
Toplam Ödeme 5.872,34 TL
GARANTİ BBVA
Sonbahar Kredisi
Faiz Oranı %2,33
Aylık Taksit 499,69 TL
Toplam Ödeme 6.021,28 TL