SGK ve Bağ kur emekli sandığı emeklileri dikkat! O tarihte kamu bankaları 15 bin TL ödeyecek

O tarihte kamu bankaları 15 bin TL ödeyecek... SGK ve Bağ kur emekli sandığı emeklileri dikkat! Sürekli artan teklifler ile özel bankalar arasında emekli maaşını hak edenler mekik dokumuşlardı. Önce Ekim ayı sonuna kadar olan maaş taşıma süresi yaşanan izdiham sonrası Kasım ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Böylece birçok emekli en yüksek veren bankalara maaşlarını taşımış oldular. Bu arada kamu bankaları oldukça sessiz bir gidişat göstermişti.



Sonunda Kamu Banklarından Açıklama Geldi: 15000 TL Promosyon Teklifi

Ekim ayı başından hemen evvel Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası beklenen promosyon teklifi ile kamu bankaları emeklinin karşısına çıktı. Kamu bankalarından gelen teklif tam olarak 15,500 TL olarak belirlendi. Bu teklifleri değerlendirip emekli maaşını taşımayı düşünenler hemen harekete geçmeli.

Bu gelişme, maaş alan emekliler ve dul yetimleri arasında oldukça büyük bir ilgi gördü. Çok yakında yeni bir hareketlilik görüleceği düşünülmektedir. Daha iyi şartlarda maaşlarını başka bankalara taşımak isteyenler tarafından bu teklifin mutlaka değerlendirileceği herkes tarafından düşünülmektedir.

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