Yapı Kredi Bankasından Nisan Ayı Kredi Kampanyası An İtibarı İle İlan Edildi: Vatandaşlara Hemen Ödeme Verecekler

Yapı Kredi Bankasından Nisan Ayı Kredi Kampanyası An İtibarı İle İlan Edildi: Vatandaşlara sunduğu kredi kampanyaları ile son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinde peş peşe yapılan açıklamalara göre 2022 nisan ayı kredi kampanyası duyuruldu.

Emekli vatandaşlarının aldıkları maaşların kendilerine gitmemesi ile ek iş arayışı devam ediyor. Diğer taraftan banka kredilerine müracaat işlemlerini gerçekleştirip parasal problemlerini giderilmeye çalışılır vatandaşların uğramaları gereken yerlerin başında Yapı Kredi Bankası'nın şubesi geliyor.

Yapı Kredi Bankası 73 bin TL kredi kampanyası detayları neler?

Yapı Kredi Bankası'ndan 73 bin TL almak için tüketicilerin kara puanlarının 1300 ve daha da üzerinde olması gerekiyor. Diğer taraftan 18 yaşından büyük olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak gerekiyor. Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan bir açıklamaya göre 50.000 TL'ye kadar kredi çekecek vatandaşların 36 aylık vade seçeneklerinden faydalanmaları mümkün iken 50 bin TL'den daha fazla kredi çekecek vatandaşlar için bankalar tarafından en çok 24 aylık vade seçeneği sunulmaktadır. Böylece 24 ay vade seçeneği şeklinde uygun faiz oranları ile 73 bin TL tutarında kredinin çekilmesi durumunda emekli vatandaşların aylık ödeyecekleri taksit tutarları da tutarlı bir hale dönüşecek.

Ramazan ayına özel Yapı Kredi Bankası tarafından oluşturulan kredi kampanyasına göre vatandaşların bankaya ödemeleri gereken taksit tutarlarının aylık eşit olması mümkün iken 2 ayda bir ya da 3 ayda bir ödeme yapılması şeklinde karar verilmiştir.

Başvuru yapmak isteyenler; SMS ile işlemlerini gerçekleştirebilirler. SMS ile başvuru için BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesak olarak gönderebilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu şekilde SMS atarak başvurunuzu yapabilirsiniz. SMS ile kredi onayı alan kişiler en yakın banka şubelerine giderek kredi kullanımını gerçekleştireceklerdir.