Emekliye Müjde: Sevindirici Haber Az Önce Geldi: 3000 TL Ödeme Yapılıyor

Sevindirici Haber Az Önce Geldi: 3000 TL Ödeme Yapılıyor, Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imza atılan mutabakat gereği emekli maaşlarının 36 aylık vade seçeneği şeklinde bir bankadan çekilme sözü verilmesi karşılığında emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır. 30 Haziran 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerini gerçekleştiren bütün SGK emeklilerinin 2500 TL tutarında emekli promosyon ödemelerini İş Bankası üzerinden almaları mümkündür.

2022 emekli promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? ne kadar yapılacak?

Emekli promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiklik gösterir bunun sebebi ise bir başka bankadan 3 yıl boyunca maaş alma sözü verdikten sonra vadesi dolan ve söz konusu bankaya yeni maaşını taşıyacak olan kişilerin promosyon ödemeleri ne yapılması için yine aynı şekilde 3 yıl boyunca bir başka bankaya git ve özellikle de söz konusu bankadan maaşını alma sözünü vermesi gerekiyor. İşte böyle bir durumda 750 TL'den 3 bin 500 TL'ye kadar emekli promosyon ödemeleri yapılmaktadır.

Türkiye İş Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 3 yıllığına emekli maaşlarını bir başka bankaya gitmeyecek şekilde İş Bankası üzerinden alma sözü veren vatandaşlara emekli promosyon ödemesi yapılacak (1500 TL den düşük maaş alanlar için 2250 TL verilmek üzere 2500 TL maaş alanlara ise 2375 TL ile 2500 TL arasında emekli promosyon ödemesi yapılacak.)