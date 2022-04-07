Yapı Kredi Bankası'ndan Akıllara Zarar Kredi Kampanyası An itibarıyla İlan Edildi! Müşterilerine yönelik son zamanlarda sunduğu kredi paketleri ile adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Türkiye'nin öncü özel bankaları arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, en son yayınlamış olduğu kredi ilanı ile adeta 'Akıllara zarar' veya 'bu banka çaldırdı mı?' dedirtecek cinsten. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Nisan ayına özel Yapı Kredi Bankası'ndan bomba gibi bir kredi kampanyası duyurusu geldi. Buna göre maaşını 3 yıllığına Yapı Kredi Bankası üzerinden alma sözü veren vatandaşlara 2750 TL'den 5 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, diğer taraftan Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan esnaf kredisi başta olmak üzere konut, taşıt, ihtiyaç kredisi paketlerinden faydalanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası faizsiz 5000 TL İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Yapı Kredi Bankası'ndan 3 yıl boyunca emekli maaşını alma sözü veren emekli vatandaşlara 3000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesinin yapılmasının haricinde aynı zamanda acil nakit problemlerinin giderilmesine yönelik faizsiz ve masrafsız bir şekilde 5000 TL'lik nakit ödemesinden faydalanabilirler.

Yapı Kredi Bankası Taşıt ve Konut Kredisi Detayları Neler?

Yıllarca hayali ile yanıp tutuştuğunuz konut ya da taşıtı artık almanın zamanı gelmedi mi? İstediğiniz konutun önünden geçip sürekli bakıyor musunuz? Ya da reklamlarda en çok sevdiğiniz arabanın fotoğraflarını gördüğünüzde iç mi çekiyorsunuz? Artık böyle uzaktan hasret çekmek yok! Yapı Kredi Bankası'nın sunmuş olduğu uygun faiz oranlı taşıt ve konut kredilerinden faydalanmak istiyorsanız en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine gidebilir ya da Yapı Kredi Bankası'nın mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da uygun faiz oranları ile sunulan taşıt ve konut kredilerinden faydalanabilirsiniz.