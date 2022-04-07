Emekli Maaşında Son Durum! Zam ve Ek Zam Oranlarında Olumlu Değişim. Maaşa Ek Olarak Ayrı Ödeme Yapılacak…

Emekli maaşlarına zam ve ek ödemede olumlu gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberi olarak detaylar ardı ardına geliyor. Maaşa ek olarak ayrıca ödeme yapılacak. Detayları kaçırmamak için haberimize göz atabilirsiniz…

Son dakikada emekli maaşlarına olumlu yansımalar sinyali geliyor. Emekli maaşlarına zam ve ek zam oranlarında sevindirici gelişmeler. Maaşa ek olarak ayrı ödeme yapılacak. 2022 yılına ait emekli maaş zamlarının belli olmasından sonra, emekli maaşlarına en yüksek promosyonu almak isteyen vatandaşlar bankaları mercek altına aldı. Birçok banka promosyon ödemelerini 2 500 TL nin üstüne çıkarırken, yeni promosyon rakamlarında taban emekli maaşların için avantajlı oranlar sunulmakta. Emekli maaşını taşıyan her emekli vatandaşa koşulsuz ve şartsız promosyonun yanı sıra ürün ve hizmetlerinde özel avantajlar sunuyor. İşte konu ile alakalı yüksek tutarlarda promosyon veren bankalar…

Emeklileri ön planda tutan banka olarak ilk sıralarda yer alan ING Bank, 2 500 TL ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. 3 ay süre içerisinde emekli maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlara özel turuncu ekstra avantajlarından şartsız yararlanma fırsatı sunuyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşlara makul faiz oranlarının uygulandığı tüketici kredisi verilecek. Kredi tahsisinde kredi tahsis ücreti ödemeden finansman desteğinden faydalanabilecek.

İNG Bank’ın Sunduğu Kampanya

Emekli maaşını bankaya 3 yıllık süre için taşıyan emekli vatandaşlara özel olarak 2 500 TL tutarında ek koşula gerek kalmadan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyondan faydalanmak isteyenlere almış oldukları maaşlara göre prosedür uygulanıyor.

Türkiye İş Bankası Tarafından Yürütülen Kampanya

Tüm SGK Kurumu emeklilerine ayrıcalıklı imtiyazlar sunan Türkiye İş Bankası imtiyazlarına devam ediyor. 2 bin TL ye varan nakit promosyon imkanlarını emekli vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Bu fırsattan faydalanabilmek için emekli vatandaşların, maaşlarını bu bankaya 3 yıllığına taşımaları gerekiyor. Birçok bankacılık hizmetlerini cazip teklifleri ile sunan banka maaşını taşıyan vatandaşlara 2 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Maaşı 2 500 TL ve üzerinde olan vatandaşlara 2 bin TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılacak.