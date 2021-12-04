Yapı Kredi Bankası’ndan 3 Ay Ertelemeli Nakit Kampanyası İmkânı! 75.000 TL Tutarındaki Ödeme İçin Başvuru Başladı…

36 ay vadeli ilk ödemesi 3 ay ertelemeli 75.000 TL tutarındaki krediden faydalanmak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu ile ilgili detaylı ayrıntılar haberimizde… Yapı Kredi Bankası 75.000 TL lik 36 ay vadeli, ilk ödemesi 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını başlattı. Sizlerde bu krediden faydalanmak istiyorsanız başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

Bireysel kredilerde müşterilerin tercih ettiği bankalar arasında bulunan Yapı Kredi Bankası, başvuru halinde şartların uygun olması durumunda kredi kullanılabilecek. Banka şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden kredi kullandıran banka, uygun faiz oranları ile kredi imkânı sunuyor.

Eğer kredi almayı düşünüyor iseniz, tercih edeceğiniz banka Yapı Kredi Bankası olabilir. Tercih sebebiniz başvuru halinde hemen sonuçlandırılmasıdır. Aynı gün içerisinde kredi kullanma imkânına sahip olabilirsiniz. Fakat kredi kullanabilmeniz için bankanın belirlemiş olduğu müşteri politikalarına uygun olmanız şarttır. Banka tarafından 3 ay ertelemeli olarak verilen kredilerde bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurunuzu Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacaksanız, başvuru esnasında kimlik numaranız ile sorgulama işlemlerinden geçmeniz gerekir. Başvuru için banka yöntemleri seçildiğinde 5 dakika gibi kısa bir sürede sonuç sizlere iletilir.

Kredi kullanabilmek için kredi notunun en az1200 ve üzeri olması şarttır. Önceki zamanlarda başka bir banka ile çalışmanız durumunda borçlarınızı zamanda düzenli bir şekilde ödemeniz gerekir. Düzenli olarak ödenmeyen borçlar mevcut ise kredi notu ve siciline olumsuz yansıyacaktır. Bunun yanı sıra kredi talebinde bulunan kişilerin icralık ve avukatlık durumlarının olmaması gerekir. Bu şartları karşılıyor iseniz başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapılmasında iki farklı yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden birisi SMS yöntemidir. Bu yöntemi kullanan kişiler mesaj atarak ne kadar onay alınacağı konusunda bilgi edinebilirler. Mesaj kısmına Bireysel TC KİMLİK ve aylık gelir yazılarak 4411’e gönderilir. Onay alınması halinde kredi en yakın banka şubesinden kullanılabilir.

Banka müşterisi olarak internet bankacığı kullanılarak da başvuru yapılabilir. Başvuru halinde bankaya gitmeden kredi kullanılabilir.