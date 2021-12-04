Emekli Olanların Borcu Bitiyor, Erdoğan Duyurdu ve Bugün Başlıyor, Son Dakika

Emekli olan kişilerin banka borçları bitecek. Son dakika kamu bankaları tarafından yapılan bu kampanya ile birlikte emekli olan vatandaşlar için 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi alınacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu duyuru sonrasında sadece emekli olan vatandaşlar için kredi paketi hazırladı. Yapılan bu Kredi duyurusu sonrasında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank başvuru yapacak olan emeklilere kendi bankasından maaş almaları durumunda 100.000 TL borç kapatma kredisi kullandıracak.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan emekliler başvuru yapmak istiyorsa maaşına bu bankaya taşıyarak en yakın banka şubesinden işlem yapabilir. Borç kapatma kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişilerin her zaman ilk tercih ettiği bankalardan bir tanesi olan ve ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli emekli olan vatandaşlar için tüm borçlarını kapatmak için kredi verecek. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvuru yapabilir veya başvuru sonrasında borçlarınızı hesaplandıktan sonra kredinizi kullanabilirsiniz.

VakıfBank

Bir diğer kamu Bankası olan VakıfBank yapmış olduğu kampanya ile birlikte emekli olan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu borç kapatma kredisi ne katılmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabilecek. Vakıfbank kredileri vereceği olan emeklilere kendi bankası'ndan emekli maaşı alması durumunda işlem yapacak.

Halkbank

Düşük faiz oranları ile masrafsız olarak borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız 100.000tl onayı Halkbank üzerinden alabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsa yapacakları kredi başvurusu ile birlikte güncel olan banka borçlarını kapatabilir ve 100.000 TL 36 ay vadeli borç kapatma kredisi alabilir. 100.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde güncel olan banka borçlarını kapatılacak ve bu şekilde sizlere kredi kullandırılacak. Size en yakın Halkbank şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir veya internet sitesi üzerinden emekli maaşınızı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.