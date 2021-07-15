Yapı Kredi Bankası, Yeni Bir Kampanya Duyurdu, TAM 100.000 TL Verilecek ve Borçları Kapatacak Kampanya Başladı

Yapı Kredi Bankası üzerinden 100.000 TL kredi almak isteyenlere yeni bir haber var. Banka borç kapatma kredisi olarak 100.000 TL vereceğini duyurdu. 100.000 TL yapı kredi bankası ihtiyaç kredisi alacak kişilere hemen onay verilecek. Yapı Kredi Bankası ülkemizde en çok kredi kullandıran bankaların başında gelmektedir. Özellikle kendi müşterilerine uygun kredi faiz kampanyaları yapan bu banka son olarak borç kapatma kredisi ile de adından çokça söz ettirmektedir. Bankalardan kullandığınız kredi ve kredi kartlarında eğer ödemeleriniz zor oluyorsa ve çok borç olduğu için aylık sıkıntılar yaşıyorsanız borç transfer kredilerine başvuru yaparak tek bir bankada bu kredilerinizi toplayabilirsiniz. Yapı kredi bankası bireysel kredi olarak 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli borç kapatma kredisi vermektedir. Bu kredide diğer banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yere toplayabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır? Şartlar Nelerdir?

Yapı kredi bankası üzerinden borç kapatma kredisi alacaksanız bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Borç kapatma kredilerinde sadece güncel banka borçlarınız kapatılacaktır. Eğer icralık ve avukatlık olduysanız ve borçlarınızı kapatmak istiyorsanız bu kredilerden yararlanamazsınız. Çünkü borç kapatma kredileri verilirken bankalar politikalarına uygun olanları değerlendirecektir. Bankalar kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınız zaman bu politikalara uygun olduğunuzda onay alırsınız. Bu durumda güncel düzenli ödediğiniz ve zorlandığınız banka borçlarınızı kapatmak için bu krediye başvuru yapmanız gerekmektedir.

Borç kapatma kredilerinde güncel banka ihtiyaç kredisi borçlarınız ve kredi kartı borçlarınız değerlendirilecektir. Konut kredisi, ipotekli kredi ve taşıt kredilerinde bu işlemleri yapamazsınız.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yapı kredi bankası üzerinden eğer borç kapatma kredisi başvurusu yapacaksanız banka şubelerine evraklarınız ile gitmeniz gerekmektedir. Borç kapatma kredileri başvuruları bankaların internet üzerinden ve SMS yöntemleri ile başvuru yapılmamaktadır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen banka değerlendirmeye alacak ve diğer banka borçlarınızı hesaplayarak sizin gelir durumunuz ile birlikte bir limit belirleyecektir. Eğer sadece kredi kartlarınızı kapatmak istiyorsanız kredi kartı kapatma kredisi, sadece kredi kapatmak istiyorsanız da bu bankadan kredi kapatma kredisi alabilirsiniz. Tüm borçlarınızı da kapatmak için kredi kullanabiliyorsunuz.

Kredi başvurusu onaylandıktan sonra banka sizden kapatmak istediğiniz borçların IBAN numarasını isteyecek ve borçları oraya gönderecektir. Borç kapatma kredilerinde elinize para kalmayacaktır. Banka borçlarınız olan bankalara kapatmalı olarak para gönderimi yapar ve bu şekilde kredi kullanırsınız. Eğer elinize para almak istiyorsanız bankadan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız gerekmektedir. İhtiyaç kredilerinde de banka yüksek limitli krediler vermektedir. Dilerseniz ihtiyaç kredisi alıp siz borçlarınızı elden kapatabilirsiniz. 100.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankaya ipotek vermeniz gerekmektedir.