Bakan'dan Açıklama Geldi, Sosyal Yardım ve Yardım Parası Alacaklara Müjde, Zamlı Hesaplara Yatacak

Son Dakika açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. İhtiyaç sahibi olan ailelere ve devlet tarafından verilen yardım paraları temmuz ayı itibariyle zamlı yatacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık haberi duyurdu. Temmuz 2021 yılında yapılan zamlar sebebiyle, sosyal yardımlarda da bu zamların yeni hali olarak hesaba yatacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Evde bakım ücreti ve SED ödemeleri ile birlikte, yaşlı aylıklarında yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

Sosyal Yardım Ödemeleri Zamlı Yatacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2021 Temmuz ayı ile birlikte, yaklaşık 1.4 milyon vatandaşa, aylık ödemelerin yapıldığını duyurdu. Aylık olarak düzenli ödenen ve 2021 Ocak ayında en son zam yapılan bu ödenekler, Temmuz ayı itibariyle de zamlı olarak hesaplara yatacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yapılan ödemelerin 2021 yılının yarısında 13 milyar TL'ye yakalştığını da vurguladı. İhtiyaç sahibi olan ve muhtaç durumda olan ailelere hem para yardımı hem de erzak yardımı yapılmaya devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Yaşlı aylıklarının 763,67 TL'den, 828,21 TL'ye çıktığını söyledi. Ayrıca engelli aylıklarında yüzde 40 ile 69 arasında olan kişilerin 661 TL, yüzde 70 ve üzerinde engelli raporu olup aylık alan kişilere ise 991,69 TL zamlı aylıkların hesaplara yatacağını açıkladı.

Evde Bakım Aylıklarına ve SED Ödemelerine Zam

Evde bakım aylıklarına da zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2021 Temmuz ayı itibariyle 1.797,97 TL olarak evde bakım alıklarına zam geldiğini duyurdu. Haziran 2021'de evde bakım aylığı 1.657,86 TL olarak yatıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ayrıca, silikozis hastalarına da aylık 1.819 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Yapılan zamlarda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) etkilendi. SED hizmeti alan kişilerin çocuk başına aldıkları ücret 1. 161 TL'den 1.259 TL'ye çıktı. Temmuz ayı için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verilen miktar 170 milyon TL olduğu açıklandı. Sosyal yardım alacak kişilerin de en yakın kurumdan başvurularını yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.