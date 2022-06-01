Yapı Kredi Bankası Yaptığı Kampanyada Kredi Geri Ödemelerinde Avantajlı Seçenekler Sunacağını Açıkladı!

Kredi Geri Ödemelerinde Büyük Avantaj Sağlanıyor! Bu Kredi İle Kredi Taksitlerini %20 Daha Az Ödeyeceksiniz! Yapı Kredi Bankası nakit ihtiyacı çeker vatandaşları ayrıcalıklı kredi avantajları ile destek olmaya devam ediyor. Buna göre düşük faiz oranları ile ödeme kolaylığı duyurulduğu nokta işte detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre ödemesi kolay kredi ile adeta ferahlatan kredi kampanyaları ile vatandaşların nakit problemlerini kesin çözüm sağlanıyor. Avantajlı oranlara yer verim Yapı Kredi Bankası, 3 ay geri ödemesiz bir şekilde oluşturduğu kredi kampanyasına vatandaşlara sundu. Böylece kredi geri ödemelerini çok daha rahat bir şekilde ödeme yapabilecekleri bir döneme aktararak düşük taksit oranları ile taksit ödeme işlemlerini yapmaları sağlanacak.

Yapı Kredi Bankası Ödemesi Kolay Kredi Fırsatı Detayları Neler?

Ödemesi kolay kredi kampanyası ile nakit problemi yaşayan fakat kredi geri ödemelerinin nasıl yapacağını kara kara düşünen yurttaşlar açısından kolaylık sağlayacak. Buna göre ödemesi kolay kredi seçeneği aracılığı ile kredi taksitlerinin %20 daha az ödenmesi sağlanacak. 36 aylık vade seçeneği ile oluşturulacak kredi kampanyası kapsamında 3 ay ödemesi dönem özelliği kullanılabilecek. Uygun faiz ve taksit ile taksit erteleme seçeneklerine yer verilen kredi ise vatandaşların bütün ihtiyaçlarına parasal çözüm sunmayı hedefliyor.

Yapı Kredi Bankası 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Maliyet Tablosu Detayları Neler?

50.000 TL tutarında bir ihtiyaç kredisinin Yapı Kredi Bankası üzerinden çekilmesi durumunda aylık %2.50 oranında faiz uygulanacak ve böylece 36 aylık vade seçeneği sunulacak. İlk 12 ay boyunca 1969 TL tutarında taksit ödemesi gerçekleştirilirken, 2 yıl ise 2363 TL ve 3 yıl ise 2836 TL tutarında taksit ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile kredinin tamamen kapanması sağlanacak.