Bu Fırsat Kaçmaz! Arazi Devletten, Ev vatandaştan! Türkiye'de son dönemlerde konut problemi hükümetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Son zamanlarda artış gösteren konut ve kira fiyatları sebebiyle hükümet, yurttaşın en uygun koşullarda konut sahibi olması açısından çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurttaşın kendi konutunu yapabilmesi açısından büyük şehirlerde arsa satışına başlayacaklarını duyurdu. Kentin gelişim seferlerinde, hazineye ait arsalar uygun ödeme koşulları ile satışa çıkarılacak. Bursa, İzmir Ankara İstanbul, Adana ve Konya gibi pek çok ilde arsa satışı Ağustos ayından itibaren başlayacak.

Yeni Çalışmalar Sürüyor!

Konut fiyatlarında meydana gelen artışa değinen Çevre Bakanı Murat Kurum, pandemi süreci ile beraber bütün dünyada tedarik zincirinin bozulduğunu ve bu durumun pek çok sektörü olumsuz bir şekilde etkilediğini söyledi.

Büyük Kentlerde Arsa Projesi Kampanyası Başlayacak!

Sosyal konut projelerinin yanında aynı zamanda altyapılı konut arsaları satışı da gerçekleştireceklerini söyleyen Çevre Bakanı Murat kurum, hazine arazilerini ağustos ayından itibaren vatandaşın hizmetine sunmak amacıyla satışa çıkaracaklarını söyledi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eli ile arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına hazine arazilerini çalıştıracaklarını ve kentin çeperinde, yurttaşın yerleşebileceği alanı altyapısı ile beraber hazırlayacaklarını söyledi. Bunları uzun vadeli bir şekilde önemli şekilde satışa sunacaklarını söyleyen Murat kurum, böylece konut sahibi olmak isteyen vatandaşların konut sahibi olmalarının önünü açacak bir dizi çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Gözler şimdi ağustos ayına çevrildi!