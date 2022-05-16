Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası Duyurdu: 20.000 TL'ye Kadar Gelir Belgesi İs-te-mi-yo-ruz!

Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler kolay bir şekilde kredi onayı alacağım ve gelir belgisiz olarak işlem yapacağım, bankaları tercih etmektedir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden gelir belgesiz olarak 20000 TL'ye kadar kullanacağınız bu ihtiyaç kredilerinde, başvuru yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmektedirler.

Banka kredi puanı uygun olması durumunda 36 ay vadeye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka gelir belgesi istemeden, sizleri işlem yapacak ve banka kredi notu: 1500 üzerinde olan kişilere düşük faiz oranlarıyla kredi imkanından yararlandıracağız. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi almak istiyorlarsa, 20000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabiliyor. Her iki banka üzerinden de başvuru gerçekleştirecek olan kişiler bireysel müşteri olması durumunda kredi alabileceklerdir.

Garanti BBVA 20.000 TL Kimlikle Kredi Başvurusu

Sadece kimliğinizi alıp en yakın Garanti BBVA şubesine giderseniz, banka size 20.000 TL kredi onayını verecek ve hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Garanti BBVA üzerinden verilen bu kredilerde banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilerin, 90 günlük kesintisiz (en az) sigortası olması durumunda onay alacaklarını söylemek istiyoruz. Garanti BBVA 20.000 TL kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapan bankalardan birisidir. Ayrıca resmi internet sitesine girerek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Kimlikle 20.000 TL Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de kimliğinizi vererek 20.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Banka 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda Yapı Kredi Bankası kredi notu yüksek olan kişilere ayrı faiz oranı uygular. Başvuru için SMS atabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek, kredi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ayrıca internet bankacılığı kullanan müşterilerine de bu kredi imkanından faydalanmalarını sağlamaktadır. Bankadan maaş alıyorsanız, daha yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkündür.