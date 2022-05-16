İsveç NATO Üyelik Teklifini Doğruladı

İsveç hükümeti, İskandinav ülkesinin Finlandiya'yı takip edeceğini ve onlarca yıllık bağlantısızlığın ardından NATO üyeliğine başvuracağını doğruladı.

Macaristan, Rusya'nın petrol ithalatına yönelik önerilen bir Avrupa Birliği yasağının, bloğun Rusya'ya yönelik olası bir altıncı yaptırım turunu tarttığı için mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç'teki yeni askeri altyapının Moskova'dan yanıt alması gerektiği uyarısında bulundu.

Ukrayna, ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov bölgesini savunan birliklerin Moskova güçlerini Rusya sınırına geri ittiğini söyledi.

Donetsk'te dokuz kişi öldü

Valisi, doğu Donetsk bölgesindeki Rus bombardımanı nedeniyle en az dokuz kişinin öldüğünü söyledi.

Pavlo Kyrylenko, Telegram kanalında altı kişinin daha yaralandığını ekledi.

Fransa, Finlandiya ve İsveç'i her türlü tehdit veya saldırıya karşı savunacak

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Fransa'nın yakın zamanda NATO'ya katılmayı seçen Finlandiya ve İsveç'i siyasi olarak ve "güçlendirilmiş askeri etkileşimler" yoluyla desteklemeye ve ülkeyi herhangi bir tehdit veya saldırganlığa karşı korumaya hazır olduğunu söyledi.

"Kim [sic] egemenliklerini tehdit ederek veya onlara saldırarak Avrupa dayanışmasını test etmeye çalışsa... Fransa'nın Finlandiya ve İsveç ile omuz omuza duracağından emin olmalı ", dedi Elysee bir basın açıklamasının İngilizce versiyonunda.

Borrell, AB'nin Rusya'ya karşı petrol ambargosu konusunda henüz bir anlaşma bulamadığını söyledi

Üst düzey diplomatı Josep Borrell, bloğun dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı altıncı bir yaptırım paketi üzerinde henüz bir anlaşma bulamadığını söyledi.

Borrell gazetecilere verdiği demeçte, "Ne yazık ki, bugün bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı" dedi.

Ancak Dışişleri bakanlarının, Kiev'i desteklemek için silah alımları için 500 milyon avro daha sağlamaya karar verdiklerini ve AB'nin bu amaçla ayırdığı toplam para miktarını 2 milyar avroya çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye'ye gelme zahmetine girmemesi gerektiğini söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara'yı NATO tekliflerini onaylamaya ikna etmek için Ankara'ya gelme zahmetine girmemeleri gerektiğini söyledi.

Bir basın toplantısında Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya katılma tekliflerini onaylamayacağını söyledi, İsveç'i terör örgütleri için bir "kuluçkahane" olarak nitelendirdi ve parlamentolarında teröristler olduğunu ekledi.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın terörist olarak gördüğü gruplarla, yani Kürdistan İşçi Partisi (PKK) silahlı grubuyla ve Ankara'nın 2016 darbe girişimini düzenlemekle suçladığı Fethullah Gülen'in takipçileriyle bağlantılı olduğunu söylediği insanları barındırdığını söylüyor.