Yapı Kredi Bankası ve Akbank, 2 Bankada Hesabı Olan Kişilere, Hemen 100.000 TL Ödeyecek! Bugün Başladı 

2 banka tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasında 100.000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası ve Akbank banka hesabı olan kişilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini ve bu kredileri bireysel kredi kampanyasına katılmalarımız durumunda işlemlerinizi gerçekleştireceğinizi açıkladı. Yapı Kredi Bankası ve Akbank bireysel kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka müşterisi olan kişilere 100.000 TL'ye kadar bireysel kredi ödemesi vereceğini açıkladı.36 ay vadeli ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak bu iki banka üzerinden de kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden kredi başvuruları internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda bireysel kredi kullanacak olan kişiler internet bankacılığı haricinde cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. acil ihtiyacınızın olması durumunda bu iki banka üzerinden kredi ödemelerinizi alabilir veya sms ile başvurunuzu gerçekleştirerek oturduğunuz yerden Kredi sonucunuzu öğrenerek bu bankalardan ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Kredi almak için şartlar nelerdir?

Bankalardan kredi kartı, kredi ve kredili mevduat hesabı ürünlerini kullanabilmeniz için ihtiyaç kredisi başvuru şartlarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. İhtiyaç kredisi için bankalar müşterilerinin, 1400 ve üzerinde kredi notunun olmasını istemektedir. Kredi notu düşük olan müşteriler başvurularını yapsalar dahi kredi onayı alamazlar. Başvurusu onaylanacak olan müşterilerin ayrıca banka sicillerinin de temiz olması gerekiyor. Temiz olması durumu sizin diğer bankalardaki ödemenizin düzenli yapılması durumudur. Verilen bu şartlara uygun müşteri olduğunuzu biliyorsanız aşağıdaki bankalarda ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.