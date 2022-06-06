Yapı Kredi Bankası ve 2 Bankanın Yaptığı Açıklama Yayınlandı! Bankalar Yaptıkları Bu Kampanyada 12.000 TL Ödeme Veriyor

Bankalar 12.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak. Başvuru yapacak kişiler için başlatılan bu haber ile birlikte, kredi onayı alacak kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulacaktır. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası ile birlikte, QNB Finansbank ve Denizbank gibi bankaların bu kampanyalarına katılabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası son zamanlarda özellikle düşük faizli kredi verdiğinden tercih edilmektedir. Kredi onayı alacak kişiler, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Yapı Kredi Bankası banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkesin başvurusunu almaktadır.

Yapı Kredi Bankası kredi şartlarına uygun olan ve 12000 TL ödeme alacak kişiler SMS ile başvuru yapabilirler. SMS ile başvuru için: BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR yazabilir ve bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra başvuru değerlendirme sonucu mesaj olarak sizlere gelecektir. Bu mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz. Onaylanan tutarı 36 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank ve Denizbank

Bu iki banka özellikle banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan kişilere destek vermektedir. QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 1300 ve üzerinde kredi notu olan kişiler SMS atabileceklerdir. Öncelikle QNB Finansbank için sizlere nasıl SMS atabilirsiniz bunu söyleyelim. QNB Finansbank SMS kredi başvurusu için TC KİMLİK Numaranızı 5030'a mesaj atıyorsunuz. Bu mesaj sonrasında kredi onayı alacak ve onaylanan tutar kadar krediyi hesaba yatıracaksınız. Kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilirler.

Denizbank ise KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderen kişilere destek vermektedir. Bu şekilde kredi başvurunuzu yapmış olacak ve onaylanan tutar kadar kredinizi hesabınıza yatıracaksınız. 3280 numarasına attığınız mesaj ile birlikte, kredi notunuza göre sorgulama yapılacak ve bu sorgulama sonrasında ne kadar onay alacağınızı göreceksiniz.