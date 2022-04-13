Yapı Kredi Bankası ve 2 Bankanın Duyurusu Sonrasında Vatandaşlar İçin Derman Haberi Geldi, 20.000 TL Ödeme

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların özel bankalar, yardımına koşmaktadır. Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve Akbank üzerinden başlatılan bu, Nakit kampanyasında 20.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz. Başvuru yaparak, işlem yapacak olan kişiler, hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden nakit kullanabilecek. 20000 TL'ye kadar başvurusunu gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara banka hızlı bir şekilde sonuç verecektir. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilir veya daha düşük limitlerde 12 ay ve 24 ay vadeli kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Kampanyayı başlatan Yapı Kredi Bankası haricinde, Akbank ve Denizbank da düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaktadır.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, nakit kullanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri kredi kampanyası başladı. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten sonra banka sizlere kredi notunuzu kkb üzerinden sorgulama yapılarak, 5 dakika içerisinde kredi sonucunuz mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gönderilecek onay almanız durumunda da sizlere, şubelere davet edecektir. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurunuzu yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Denizbank ve Akbank

Denizbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar SMS atabilir veya internet bankacılığını kullanabilir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.

Denizbank ve Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebilir. Denizbank ve Akbank üzerinden cep telefonunuz üzerinden yapacağınız başvurularda, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hem kredi onayı alıp almadığınız hemde faiz oranları belli olacaktır.