Yapı Kredi Bankası şubeye gitmeden 200.000 TL kredi vereceğini duyurdu, 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olacak

Yapı Kredi Bankası şubeye gitmeden 200 bin TL'ye kadar sizlere ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu krediyi almak istiyorsanız bankanın uyguladığı bazı politikalara uygun olmanız gerekmektedir. Şubeye gitmeden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, bu bankada hesabı olması gerekiyor. İnternet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi verilmektedir. Bu sebepten ötürü sizde kredi kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden bir hesabınızın olması ve bu hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor. Müşteri hizmetlerini arayarak veya banka şubesine giderek kolay bir şekilde internet bankacılığı şifresi alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası şubeye gitmeden kredi başvuru şartları nelerdir?

Kredi başvuru şartlarında banka kişilerin kredi notuna göre onay veriyor. Kredi notu düzgün olan ve diğer bankalardaki ödemelerini gününde yapan kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden Online olarak 200 bin TL'ye kadar şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere hemen sonucu verecektir. Kimlik numaranızla yapılacak olan sorgulamada banka politikasına uygun olduğunuz görülürse, Anında onay alacaksınız şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Yapı Kredi Bankası 200.000 TL kredi başvurusu Online olarak internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 200.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak müşteriler 200.000 TL kredi almak istedikleri zaman Online olarak Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Uygulamaya giriş yaptığınız zaman krediler menüsüne girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Menüye girdiğinizde İhtiyaç Kredisi olarak sizlere 2 adet ihtiyaç kredisi seçeneği verilecektir. Bireysel ihtiyaç kredisi ve 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi olarak sizlere kampanyalar sunulacaktır. Kredi kampanyalarını faiz oranları da birbirinden farklı olacaktır. Size uygun olan krediyi seçtikten sonra başvuru yapabilir ve onay almanız durumunda kredinizi anında hesabı atabilirsiniz. 3 ay ertelemeli olarak alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade yaparsınız toplamda 33 ay ödeme yapacaksınız.

Yapı Kredi Bankası 200.000 TL kredi başvurusu diğer yöntemler

Yapı Kredi Bankası üzerinden 200.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler diğer yöntemler olarak da banka şubelerinden ve resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Özellikle 200 bin TL'ye kadar kredi onayı alamadıysanız ve düşük limitli kredi onayı aldıysanız bankaya ipotek vererek kredi başvurusunu değerlendirebilirsiniz. İpotek karşılığı ihtiyaç kredilerinde verdiğimiz İpoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50 si ne kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alırsanız, bir hafta içerisinde ipotek karşılığı kredi hesabınıza yatacaktır. 200 bin TL ipotekli kredilerde de 36 ay vade yaparsınız. Yapı Kredi Bankası internet sitesine girerek, banka şubesine giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak kredi başvurusu şartları hakkında bilgiler alabilirsiniz.