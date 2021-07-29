ING Bank 36 ay vadeli 100.000 TL Kredi kampanyasını duyurdu, İhtiyacı olan kişilere nakit ödeme yapacak

ING Bank’tan 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Banka ihtiyaç kredisi olarak anında 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı vermektedir. Sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız ING şubelerine giderek veya internet sitesini kullanarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bankaların son günlerde sürekli güncellenen ihtiyaç kredileri kampanyaları yaptığını görmekteyiz. ING Bank’ta hızlı kredi veren bankalardan olduğu için tercih sebebi ilk bankalardandır. Sizlerde eğer bu bankadan kredi başvurusu yapacaksanız bankanın politikalarına uygun olmanız durumunda hemen işlem yapabilir ve kolay bir şekilde kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredi onayı alabilecek, kredi notunuza göre faiz oranından faydalanacaksınız.

ING Bank İhtiyaç Kredisi Başvurusu 100.000 TL Kredi Kampanyası

Bu krediyi alabilmeniz için banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Daha önceden banka çalışması yapmadıysanız, banka size bu kredileri vermeyecektir. Eğer banka çalışması yapıp, kredi kartı ve kredilerinizi düzenli ödediyseniz zaten kredi skorunuzda yüksek olacaktır. Bankalardan dolayı bir borç için avukatlık olduysanız da banka size bu krediyi yine vermeyecektir. Çünkü bankalardan avukatlık olan kişiler maalesef kara listede oldukları için kredi alamamaktadırlar.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankalardan kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşterilerin hemen kredi alacağını söylemiştik. Sizde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda ilk olarak banka şubelerine gidebilirsiniz. Banka şubelerine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda bulundurmanız, cep telefonunuzun da yanında olması yeterlidir. Kimlikle yapacağınız kredi başvurusunda banka değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacak ve size sonucu söyleyecektir. Kredi onayı almanız durumunda banka 100.000 TL’ye kadar size bir limit verecek, bu limiti 36 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda eğer kredi skorunuz düşükse bankadan olumsuz yanıt alacaksınız. Olumsuz yanıt aldıktan sonra bir daha başvuru yapmayınız.

Banka şubesine gidecek zamanı olmayan kişiler ise bankanın resmi internet sitesi olan www.ing.com.tr adresine girerek buradan kredi başvurusu yapabilirler. Banka bu sitede ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanızı isteyecektir. Başvuru yaptıktan sonra, tüm formu eksiksiz doldurmanız durumunda aynı sayfada size kredi sonucu söylenecektir. TC kimlik numaranızdan ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. Kredi sonucu olumlu olan kişiler ise başvuru sonrasında hemen kredilerini kullanacaklardır. Başvuru yaparken kredi alacağınız banka şubesini de yazacaksınız. Bu durumda ne kadar kredi onayı alırsanız yazdığınız o banka şubesinden kredi kullanmanız gerekecektir.

100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca bu bankanın internet bankacılığını kullananlara da online olarak verilmektedir. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa ve internet bankacılığı kullanıyorsanız, cep telefonu, tablet veya bilgisayarınızdan şifrenizi girerek hemen ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru onayı alırsanız banka sizin hesabınıza onaylanan krediyi yatıracaktır.