Yapı Kredi Bankası Nisan 2022 İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Başvuru Koşulları. Yapı Kredi Bankası'ndan ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar açısından hazırlamış olduğumuz bu makalemizde, kredi müracaat koşullarına, gerekli bilgi ve belgelere ve ihtiyaç kredisi hesaplama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL ihtiyaç5 Kredisi İçin Hesaplama Tablosu

Yapı Kredi Bankasından 10.000 TL ihtiyaç kredisini çekilmesi durumunda 12 aylık geri ödeme şartı ile alınması halinde uygulanan faiz oranı 2.94 olup, aylık 1036 TL tutarında taksit ödemesinin yapılması gerekir. 10.000 TL ihtiyaç kredisi 36 aylık geri ödeme şartı ile alınması durumunda uygulanacak faiz oranı %2. 94 olup aylık taksit tutarı 494 TL olacak şekilde hesaplanır. 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi ile mi 24 aylık geri ödeme seçeneği şeklinde kullanılması durumunda uygulanacak faiz oranı yüzde 2.94 olup aylık taksit tutarı ise 624 olmaktadır.

Yapı Kredi Bankası Nisan 2022 İhtiyaç Kredisi Başvuru Koşulları Neler?

Yapı Kredi Bankası kredi başvuru işlemleri şunlardır;

· 18 yaşından büyük olmak,

· Daha önce alınan kredinin geri ödemelerinin zamanında ve tam olarak yapılmış olması gerekir,

· Başvuru sahibinin kredi notu ne kadar yüksek ise bankanın kredi kullandırma ihtimali o derece yükselecektir,

· Başvuru sahibinin gelini resmi ve yazılı bir şekilde belgeye bilmesi gerekir,

· Başvuru sahibi, almak istediği krediyi açısından ipotek gösterecek ise eğer eşinin de konudan haberinin olması ve rızasının bulunması gerekir