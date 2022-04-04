İş Bankası'ndan Gençlere Şahane Kampanya! Katılım Sağlayana Online Alışverişlerde Koşulsuz 25 TL Hediye! İş Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre maksimum genç kartı ile harcama yapan gençleri 25 TL'lik hediye sunulacak.

İş Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre öğrencilerin harcamalarına destek olması açısından gerçekleştirecekleri alım satım işlemlerinde maxipuan kazanma avantajı sunuluyor.

İş Bank'tan Gençlere 25 TL Maxipuan Hediye!

15 Mart 2022 tarihi ile 14 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olacak maxipuan kampanyasına katılım sağlandığında Maximum mobil uygulaması üzerinde bulunan maksimum genç alanında ilgili kampanyanın bulunması ile 'katıl' butonuna tıklanması kampanyaya katılım açısından yeterlidir. Kampanyaya katılım, kampanya dönemi içerisinde alışverişten önce veya sonra sağlanabilir.

Maksimum Genç 25 TL Hediye Kampanyası Detayları Neler?

Söz konusu bu kampanya, banka tarafından belirlenmiş puanların, Maximum anlaşmalı işyerleri ile gerçekleştirilecek 150 TL ve üzeri alışverişler açısından geçerli olacaktır ve böylelikle alışverişlerin iptali ya da iade edilmesi gibi durumlarda yüklenen maxipuanlar geri alınacaktır. Kazanılan maxipuanlar ise 22 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan kartlara yüklenecek. Hediye edilen maxipuanlar, 6 Mayıs 2022 tarihine kadar kullanılabilecek bu tarihten sonra kullanılmaması durumunda silinecektir.

Kampanyanın geçerli olduğu katılım noktaları ise banka tarafından açıklanmıştır. Bankanın başlatmış olduğu bu kampanyanın nerelerde geçerli olduğunu öğrenmek amacıyla maksimum genç web sitesini ziyaret ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz