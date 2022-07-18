Yapı Kredi Bankası Nakit Kredi İçin Duyuru Yaptı! 3 Dakika İçinde 100.000 TL Limit Hazırlayan Banka Alkış Aldı!

3 dakika içerisinde 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bu bankadan kredi kullanabilecek.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, bireysel müşteriler için vermiş olduğu bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabilmeleri için 50 bin TL limit ayırdı. 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 12 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında başvuruların özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemlerine gerçekleştirebilecektir. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara acil kredi imkanından faydalanmak için cep telefonları üzerinden, atacakları sms ile birlikte bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir ve TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi faiz oranları da belli olmaktadır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasına, bireysel tc kimlik ve aylık gelirini yazarak göndermeleri durumunda kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlerin değerlendirmesi Genel Müdürlük tarafından yapılarak sizlere sunulur ve kredi onayı almanız durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşların 3ay, ertelemeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilecek, nakit kredi kullanmaları durumunda da en yakın banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirecektir.